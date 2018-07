Trump llega a Londres para iniciar su visita oficial

Londres.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó hoy a Londres procedente de Bruselas para iniciar su primera visita oficial al Reino Unido.



El avión presidencial Air Force One tomó tierra a las 13.51 hora local (12.51 GMT) en el aeropuerto de Stansted, al norte de la capital británica, y de ahí Trump y su esposa Melania se dirigirán a Winfield House, la residencia oficial del embajador de Estados Unidos en el Reino Unido, Woody Johnson.



Esta noche, Trump y Melania cenarán con la primera ministra, la conservadora Theresa May, y con un grupo de empresarios en la mansión campestre de Blenheim, donde nació el antiguo primer ministro británico Winston Churchill, muy admirado por el presidente de EEUU.



El viernes, después de reunirse con May en la residencia de Chequers y con la reina Isabel II en el castillo de Windsor, el presidente estadounidense y su mujer viajarán a Escocia para realizar una visita privada, en la que se espera que acudan a los campos de golf que Trump regenta en la región.



La llegada del controvertido líder republicano al Reino Unido ha generado un nivel de movilización sin precedentes en el país desde las protestas callejeras contra la guerra de Irak en 2003.



Por ello, los principales actos durante la visita se realizarán fuera de Londres, a fin de evitar en lo posible las numerosas protestas programadas en su contra.



La manifestación más multitudinaria tendrá lugar mañana con un recorrido por las principales vías de la capital británica bajo el lema "Stop Trump March" (Marcha para parar a Trump).



Los asistentes han sido convocados mañana a las 14.00 hora local (13.00 GMT) frente a los estudios de la cadena británica BBC para marchar por las céntricas calles de Oxford y Regent Street hasta finalizar en la icónica plaza de Trafalgar de Londres.



El domingo, los Trump viajarán a Finlandia, donde el 16 de julio el líder republicano se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin.