¿Kamala Harris o Trump? Los famosos en EU muestran muestran su apoyo a los candidatos

En noviembre, Estados Unidos deberá elegir a la persona que ocupará la silla presidencial tras finalizar el mandato de Joe Biden. En los comicios, el destino de la potencia mundial quedará entre Kamala Harris, candidata del partido demócrata, y Donal Trump, por el partido republicano.

Sin embargo en su camino para ganar la presidencia, ambos candidatos han sido respaldados por algunos famosos, quienes buscan cambiar las encuesta a favor de Harris o Trump.

Pero, ¿quiénes son los famosos y cómo han expresado su apoyo a Harris o Trump? A continuación te contamos.

Famosos que apoyan a Kamala Harris

Taylor Swift

La estrella estadounidense Taylor Swift ha manifestado en más de una ocasión su apoyo a la candidata demócrata. La primera vez publicó en Instagram una serie de fotos de su concierto en Varsovia, Polonia, donde una de las imágenes parece ser la silueta de Kamala Harris; sin embargo, en esa ocasión no lo confirmó.

Fue hasta el 10 de septiembre cuando la intérprete de "Love story" acabó los rumores al confirmar que su voto en los comicios de noviembre será para Kamala Harris pues coincide con las causas por las que lucha la candidata demócrata.

Me sentí muy alentada e impresionada por su elección de compañero de fórmula @timwalz, quien ha estado defendiendo los derechos LGBTQ+, la fecundación in vitro y el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo durante décadas.

Sin embargo, Swift no es la única cantante que respalda a la candidata demócrata. Mujeres de la industria musical como Ariana Grande y Beyoncé también lo hacen.

Barbra Streisand

La actriz y cantante Barbra Streisand publicó en X un mensaje de apoyo a Kamala en el que dijo, si gana "será una gran presidenta". Además, destacó sus logros.

I love Joe Biden, and all the wonderful things he’s done for our country. Trump is a pathological liar who lies as easily as he breathes. He wants to take away women’s rights and destroy our great democracy. Kamala Harris will continue Joe Biden’s work and will be a great… — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) July 22, 2024

Beyoncé

Beyoncé no necesitó publicar su apoyo, pues Kamala Harris expresó su agradecimiento con la cantante para dejar usar su canción Freedom para su video de campaña.

I’m Kamala Harris, and I’m running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024

Cardi B

Cardi B fue una de las primeras en externar de qué lado está pues incluso antes de la renuncia de Joe Biden a la candidatura, la famosa dijo que admira al presidente pero que debía ser Kamala quien se postulara como candidata del partido demócrata a la presidencia.

Billie Eilish

Billie Eilish y su hermano, Finneas O'Connell, compartieron en Instagram que el próximo 5 de noviembre votarán a favor de Kamala Harris



"Votamos por Kamala Harris y Tim Walz porque están luchando para proteger nuestra libertad reproductiva, nuestro planeta y nuestra democracia", dijo Eilish en un video.

Donald Trump recibe respaldo puertorriqueño

En la lista de famosos que apoyan a Donald Trump se encuentra el empresario Elon Musk, quien ha utilizado su cuenta de X para apoya la candidatura y atacar a los opositores. Incluso a Swift, después de mostrar apoyo a Kamala Harris.

To independent-minded voters:



Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic. — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

Recientemente, al apoyo a Donald Trump también se sumaron los reguetoneros puertorriqueños Nicky Jam, Justin Quiles y Anuel AA.

Anuel AA

En su cuenta de Instagram, el puertorriqueño publicó una imagen junto al candidato republicano para llamar al voto a su favor.

Nicky Jam

Aunque emitió algunas palabras durante el mitin de Donald Trump, tras las críticas el interprete de "Hasta el amanecer" bajó su post de apoyo en redes sociales, pero siempre hay una foto.

Billy Ray Cyrus

El cantante de música country tiene varios post en su cuenta de Instagram en los que muestra su apoyo por Donald Trump y la admiración por su esposa Melania Trump.

Lil Pump

El rapero Lil Pump ha mencionado que Trump es el "mejor presidente de todos los tiempos" y le dedica post de apoyo en Instagram.