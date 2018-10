Trump ofende a periodista en público y le dice que "nunca piensa"

La Casa Blanca reconoció hoy que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le espetó a una periodista "ya sé que no estás pensando, nunca lo haces" durante una rueda de prensa ayer con motivo del acuerdo comercial alcanzado con México y Canadá.



La Administración publicó este martes una transcripción del evento, donde Trump pronunció esas palabras al dirigirse a la periodista de la cadena ABC News Cecilia Vega.

Casa Blanca corrigió la frase de Trump

De esta manera, la Casa Blanca ha corregido la transcripción que divulgó ayer, donde atribuyó a Trump la frase "ya sé que no estás agradeciendo, nunca lo haces", al sustituir al verbo "thinking" (pensando) por "thanking" (agradeciendo).





En algunos momentos la rueda de prensa tuvo un cierto tono bronco porque varios periodistas quisieron preguntar al mandatario por temas ajenos al anuncio del nuevo acuerdo comercial, a lo que Trump se mostró reacio en un principio.



Finalmente, el presidente acabó accediendo a contestar algunas de estas cuestiones y fue entonces cuando concedió la palabra a Vega.

Trump ofende a periodista

"Vale, pregunta, adelante", le dijo Trump a la periodista, que se demoró unos segundos en hacerse con el micrófono, tiempo que el mandatario aprovechó para bromear y decir: "Está sorprendida porque la he elegido. Está como en estado de shock".



Ante esta apreciación, Vega respondió que no lo estaba y agradeció al presidente que le concediera la palabra: "Thank you, mister president" (Gracias, señor presidente).

"Ya sé que no estás pensando, nunca lo haces"

A lo que Trump respondió: "Está bien. Ya sé que no estás pensando, nunca lo haces", dijo con sorna.



Vega siguió con un "disculpe" antes de continuar con su pregunta.



Este intercambio ha tenido una gran repercusión por considerarse un nuevo paso al frente en la guerra que mantiene Trump con algunos medios de comunicación, a los que suele referirse como "fake news".