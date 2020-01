Trump ofrece ayuda a China para contener el coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que había ofrecido a China "cualquier ayuda que sea necesaria" para contener la epidemia de coronavirus que ha infectado a más de 2 mil 700 personas y deja ya 81 muertos.

"Estamos en comunicación muy estrecha con China sobre el virus", tuiteó Trump. "Muy pocos casos reportados en Estados Unidos, pero estamos muy atentos. Hemos ofrecido a China y al presidente Xi (Jinping) cualquier ayuda que sea necesaria. ¡Nuestros expertos son extraordinarios!", dijo.

We are in very close communication with China concerning the virus. Very few cases reported in USA, but strongly on watch. We have offered China and President Xi any help that is necessary. Our experts are extraordinary! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de enero de 2020

Gao Fu, responsable del Centro chino de Control y Prevención de Enfermedades, citado por AFP, indicó el domingo que esta nueva enfermedad "no es tan violenta como el SRAS".

El nuevo virus, bautizado 2019-nCoV, y el del SRAS pertenecen a la misma familia de los coronavirus y en el plano genético tienen 80% de similitudes.

Según la OMS, la epidemia del SRAS dejó 774 muertos entre 8 mil 096 casos en el mundo en 2002/2003, antes de ser atajada, es decir, una tasa de mortalidad de 9,5% (frente a 34,5% de otra epidemia provocada por un coronavirus, el MERS).

El nuevo virus deja hasta ahora 81 muertos, todos ellos en China, de los 2 mil 744 casos detectados (más de 40 en el extranjero), equivalente a una tasa de mortalidad inferior a 3%.

Sin embargo, esta cifra es solo indicativa: se desconoce el número real de personas infectadas porque los pacientes con apenas o sin síntomas no son contabilizadas.

"La tasa de mortalidad parece bajar con el paso de los días, a la par con un mayor número de casos detectados", aseguró Buzyn.