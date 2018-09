Trump ordena al FBI que investigue a Kavanaugh por acusaciones de abuso sexual

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que ha firmado una orden para pedir al FBI que investigue las acusaciones de abuso sexual contra su nominado al Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh.

"He ordenado al FBI que realice una investigación complementaria para actualizar el expediente del juez Kavanaugh. Como pidió el Senado, esta actualización deberá estar limitada (a las acusaciones) y completada en menos de una semana", aseguró el presidente, según un tuit de la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

“I’ve ordered the FBI to conduct a supplemental investigation to update Judge Kavanaugh’s file. As the Senate has requested, this update must be limited in scope and completed in less than one week.” — Sarah Sanders (@PressSec) 28 de septiembre de 2018

El Senado había solicitado previamente a Trump que ordenara al FBI estas pesquisas, después de que uno de los legisladores conservadores se uniera inesperadamente a la oposición para reclamar una investigación sobre Kavanaugh antes de que la Cámara afronte el voto final sobre su candidatura.

Kavanaugh asegura que "continuará cooperando" con el FBI

El nominado al Tribunal Supremo de EU, Brett Kavanaugh, aseguró hoy que "continuará cooperando" con las autoridades ante la posible reapertura de las investigaciones por parte del FBI para hallar respuestas sobre las presuntas alegaciones de abuso sexual que pesan en su contra.

"A lo largo de este proceso, fui entrevistado por el FBI, hice varias llamadas sobre mis antecedentes con el Senado, y ayer respondí directamente a preguntas bajo juramento sobre cada tema que los senadores y sus abogados pidieron. He hecho todo lo que pidieron y continuaré cooperando", dijo Kavanaugh en un comunicado.



Las declaraciones del nominado al Supremo llegan después de que el Comité Judicial del Senado acordara reabrir la investigación del FBI sobre el pasado de Kavanaugh durante una semana, y posponer así el voto de confirmación en el pleno de la Cámara Alta.