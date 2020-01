“El mundo está mirando”, Trump pide a Irán evitar otra masacre de manifestantes

Washington, D.C.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el sábado a Irán que evite tomar medidas represivas contra las protestas que estallaron después de que Teherán admitió haber derribado por error un avión ucraniano, matando a las 176 personas a bordo.

“El gobierno de Irán debe permitir que los grupos de derechos humanos monitoreen e informen desde el terreno sobre las protestas en curso del pueblo iraní”, tuiteó Trump.

To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de enero de 2020 The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de enero de 2020 دولت ایران باید به گروه‌های حقوق بشر اجازه بدهد حقیقت کنونی اعتراضات در جریان مردم ایران را نظارت کرده و گزارش بدهند. نباید شاهد کشتار دوباره ی معترضان مسالمت آمیز و یا قطع اینترنت باشیم. جهان نظاره گر این اتفاقات است. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de enero de 2020

"No puede haber otra masacre de manifestantes pacíficos ni un cierre de internet. "El mundo está mirando", dijo en aparente alusión a una ofensiva iraní contra las protestas callejeras que estallaron en noviembre.

Varios centenares de estudiantes manifestaron en la noche del sábado en Teherán en homenaje a las 176 víctimas del Boeing ucraniano, mayoritariamente iraníes y canadienses, derribado "por error" por un misil iraní el miércoles.

A irán se le volteó la torta por andar de locos. Son como un mono con cuchillo ahora a estar pendiente de las protestas en su contra ya no podrán aplicar las tácticas izquierdistas de echarle la culpa a un país de derecha pic.twitter.com/umupvDNdki — OperacionVnzlaLibre (@operationbas201) 12 de enero de 2020 After Tehran, anti-regime protests are now spreading to other cities.



In this footage received from Esfahan, people chant:



"They have murdered us for years. Down with this Khamenei's office" pic.twitter.com/4H4Yfx2odd — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) 11 de enero de 2020 La gente grita "No tengas miedo, no tengas miedo, estamos todos juntos en esto" mientras continúan las protestas. #IranProtests #IranPlaneCrash #Iran pic.twitter.com/wlcqTCnMQo — ✴️Democracia✴️📶⚖️🇻🇪🇨🇴🇨🇱🇧🇴🇧🇷🇮🇱🇺🇸 (@ivetteisabel) 11 de enero de 2020

Las protestas que estallaron a mediados de noviembre en Irán contra el fuerte aumento de los precios de los combustibles provocaron unos 300 muertos, según la ONG Amnesty International.