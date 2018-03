Trump presume inicio de construcción del muro fronterizo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su cuenta de twitter que ya iniciaron trabajos de la construcción del muro fronterizo.

"Gran información, esta tarde inició la construcción del muro en la frontera su", escribió en su cuenta de twitter Donald Trump.

Great briefing this afternoon on the start of our Southern Border WALL! pic.twitter.com/pmCNoxxlkH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de marzo de 2018

El día de ayer The Washington Post informó que Trump está presionando al Pentágono para que aporte fondos a la construcción del muro en la frontera con México.

Según el diario, Trump no está satisfecho con los mil 600 millones de dólares que obtuvo en el presupuesto de la semana pasada para construir el muro, y ha sugerido que el Pentágono financie el proyecto, justificándolo por los supuestos riesgos a la "seguridad nacional" que quiere evitar la barrera.

De los mil 600 millones, solo 641 serán destinados a poner nuevas vallas fronterizas a lo largo del Valle de Río Grande, alrededor de 40 kilómetros, que no podrán ser en ningún caso de hormigón.

