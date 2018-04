Trump promete anunciar medidas migratorias este miércoles

Washington. - El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su Gobierno tomaría “fuertes medidas” sobre inmigración más tarde el miércoles, sin dar más detalles.

Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente declaró: "Nuestras Leyes Fronterizas son muy débiles, mientras que las de México y Canadá son muy fuertes. El Congreso debe cambiar estas leyes de la era de Obama, y otras, ¡AHORA MISMO! Los demócratas se interponen en nuestro camino: quieren que la gente ingrese a nuestro país sin control … es un ¡CRIMEN! Tomaremos medidas enérgicas hoy”.

Our Border Laws are very weak while those of Mexico & Canada are very strong. Congress must change these Obama era, and other, laws NOW! The Democrats stand in our way - they want people to pour into our country unchecked....CRIME! We will be taking strong action today. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de abril de 2018

Cabe recordar que el día de ayer, el mandatario manifestó su deseo de que las Fuerzas Armadas estadounidenses se encarguen de proteger la frontera con México hasta que se construya allí el muro, un plan que inquietó al Gobierno mexicano.

Trump anunció sus planes de militarizar la frontera al recibir en la Casa Blanca a sus homólogos de las tres repúblicas bálticas, que vieron cómo sus prioridades quedaban en un segundo plano ante el énfasis del líder estadounidense en los temas migratorios.



"Hasta que podamos tener un muro y seguridad adecuada, vamos a estar vigilando nuestra frontera con nuestras Fuerzas Armadas. Ése es un gran paso", dijo el presidente a los periodistas durante un almuerzo con los presidentes de Letonia, Raimonds Vejonis; Estonia, Kersti Kaljulaid; y Lituania, Dalia Grybauskaite.



En una conferencia de prensa poco después, Trump insistió en que se está "preparando para que los militares se encarguen de asegurar la frontera entre México y Estados Unidos".



Con información de Reuters y EFE

/afa