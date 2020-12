Trump promete intervenir en caso electoral de Texas ante la Corte Suprema

El presidente Donald Trump prometió el miércoles intervenir en un caso presentado por el estado de Texas ante la Corte Suprema de Estados Unidos para descartar los resultados de las votaciones en otros cuatro estados en los que perdió ante el demócrata Joe Biden.

"Intervendremos en el caso de Texas (y de muchos otros estados). Este es el más importante. ¡Nuestro país necesita una victoria!", escribió el mandatario en Twitter.

We will be INTERVENING in the Texas (plus many other states) case. This is the big one. Our Country needs a victory! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020

La demanda, anunciada el martes por el fiscal general republicano de Texas Ken Paxton, apunta a Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, que son campos de batalla electorales. Trump ha afirmado falsamente que ganó la reelección y ha hecho acusaciones infundadas de fraude electoral generalizado.

El mandatario no especificó si sería su campaña presidencial o el Departamento de Justicia quien intervendría.

Los funcionarios de los cuatro estados en cuestión han calificado la demanda como un ataque imprudente a la democracia, mientras que los expertos legales le dieron pocas posibilidades de éxito.

Se presentó directamente ante la Corte Suprema en lugar de ante un tribunal inferior, como está permitido para ciertos litigios entre estados.