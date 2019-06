Trump rechaza diálogo e insiste en que México abusa de EU

Este domingo el presidente de Estados Unidos Donald Trump rechazó el diálogo con México e insistió en que abusa de Estados Unidos.

A través de cuenta de Twitter el mandatario estadounidense afirmó que la construcción del muro continúa rápidamente a lo largo de la frontera.

People have been saying for years that we should talk to Mexico. The problem is that Mexico is an “abuser” of the United States, taking but never giving. It has been this way for decades. Either they stop the invasion of our Country by Drug Dealers, Cartels, Human Traffickers.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2019

Las declaraciones de Trump ocurren previo a la reunión del miércoles entre Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Mike Pompeo, secretario de Estado estadunidense, sobre aranceles.

Y tras la amenazas que Trump hecho sobre imponer aranceles a México.