Trump recibirá en la Casa Blanca a Conan, el perro que ayudó en operativo contra EI

Washington, D.C.- Conan, el perro del ejército de Estados Unidos que se convirtió en un símbolo del éxito del operativo contra el líder del grupo yihadista Estado Islámico, Abu Bakr al Bagdadi, será recibido en la Casa Blanca la próxima semana, anunció el jueves el presidente Donald Trump.

El mandatario republicano publicó una imagen del perro en Twitter y alabó el trabajo del can durante la operación el sábado por la noche en la que murió el líder del grupo yihadista, en Siria.

El general Mark Milley explicó que el animal resultó "levemente herido" en el operativo y declinó revelar la identidad del perro por motivos de seguridad.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de octubre de 2019

En la madrugada del jueves, Trump dijo que el perro será recibido en la Casa Blanca y confirmó los reportes de prensa que afirmaban que se llama Conan.

"Conan dejará el Medio Oriente para visitar la Casa Blanca en el transcurso de la próxima semana", dijo en Twitter el 45º presidente de Estados Unidos, que es el único mandatario en la historia reciente de su país que no tiene un perro.

Trump publicó en Twitter el miércoles un montaje de él poniéndole la medalla de honor del Congreso -que es la más alta distinción militar en Estados Unidos- al perro.