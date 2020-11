Trump reconoce que Biden ganó, pero reitera que elección fue amañada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció públicamente el domingo por primera vez que su rival demócrata Joe Biden ganó las elecciones del 3 de noviembre, pero reiteró las afirmaciones falsas de que la votación fue manipulada.

"Ganó porque la elección fue amañada", tuiteó Trump.

En el mensaje publicado en su cuenta de Twitter, acusó a la compañía Dominion, “propiedad de la izquierda radical”, de suministrar “engañosos” equipos de recuento de votos con la complicidad de “los falsos y mudos medios de comunicación”.

Dicho tuit llamó la atención porque es la primera ocasión que las pronuncia después del anuncio de resultados.

Pero minutos más tarde, el mandatario dijo en un tuit posterior que no concedió "nada” y que Biden “solo ganó a los ojos de los MEDIOS MENTIROSOS”.

RIGGED ELECTION. WE WILL WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020 He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

El mandatario aún no ha concedido el triunfo a Biden, quien sumó 306 votos del Colegio Electoral que determina al ganador de la elección presidencial, según Edison Research, mucho más de los 270 necesarios.

En cambio, el republicano ha pasado los últimos días con pocos eventos públicos y lanzando acusaciones infundadas de fraude en las redes sociales.

Trump también ha estancado el proceso normal de transición del poder, algo que tanto demócratas como algunos republicanos han dicho que tiene serias implicaciones para la seguridad nacional.

El equipo de campaña de Trump y los republicanos también han tratado de llevar su caso a los tribunales en estados clave, pero esos planteos han sido rechazados en su mayoría.

Mientras tanto, Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris han avanzado con sus esfuerzos de transición, incluidas las sesiones informativas sobre la pandemia de Covid-19.