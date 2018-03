Trump reemplaza a su consejero de Seguridad por John Bolton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reemplazado a su consejero de Seguridad Nacional H.R. McMaster, un general que ha contradicho varias veces al presidente en privado, por John Bolton, el exembajador ante las Naciones Unidas.

"Me complace anunciar que, a partir del 9 de abril, el @AmbJohnBolton será mi nuevo Asesor de Seguridad Nacional. Estoy muy agradecido por el servicio del General H.R. McMaster que ha hecho un trabajo excelente y que siempre será mi amigo", dijo a través de Twitter.

Aunque Trump no se refirió a las razones de la marcha de McMaster, el diario The New York Times asegura, citando fuentes de la Casa Blanca, que el exmilitar presentó su renuncia, que se hará efectiva en las próximas semanas.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de marzo de 2018

Este cambio ya sonaba en la Casa Blanca dentro de lo que supone una remodelación completa del equipo de exteriores apenas semanas antes de la esperada cita con Kim.

"Trump está creando un Gobierno de aduladores, no de gente que le diga la verdad. Eso no le conviene, porque es lo suficientemente inexperto y volátil como para necesitar voces firmes e independientes que le asesoren", dijo a Efe un experto en seguridad nacional en la American University, Gordon Adams.

"Cada vez quedan menos voces de ese tipo en su entorno, y la salida de McMaster solo agravaría el problema", agregó.

John Bolton, un exembajador estadounidense ante la ONU que se reunió la semana pasada con Trump y que ha defendido un ataque militar a Corea del Norte para acabar con su programa nuclear, es el perfil ideal para tomar el puesto.