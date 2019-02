Trump regaña a demócratas por ofrecer poco dinero para muro

El presidente estadounidense, Donald Trump, cargó hoy contra el liderazgo demócrata en el Congreso por ofrecer "poco dinero" para la construcción de un muro en la frontera de EU con México, en el marco de las negociaciones para evitar otro cierre parcial administrativo a partir del 15 de febrero.

"No creo que los líderes (demócratas del Congreso) permitan hacer un trato a los demócratas en el Comité Fronterizo. ¡Están ofreciendo muy poco dinero para un muro fronterizo que se necesita desesperadamente!", criticó Trump en su cuenta oficial de Twitter.

It was a very bad week for the Democrats, with the GREAT economic numbers, The Virginia disaster and the State of the Union address. Now, with the terrible offers being made by them to the Border Committee, I actually believe they want a Shutdown. They want a new subject! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de febrero de 2019

Asimismo, Trump lamentó que los demócratas hayan solicitado "de la nada" otra cláusula dentro de estas conversaciones del comité bipartidista formado por miembros de la Cámara Baja y el Senado estadounidenses.

"¡Y ahora, de la nada, quieren un tope (del número de) delincuentes violentos condenados que se mantendrán en detención!", agregó el mandatario, con relación a los inmigrantes indocumentados detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés).

Trump hizo estas afirmaciones después de que su jefe de gabinete interino, Mick Mulvaney, no descartara hoy otro cierre parcial de la Administración en EE.UU. a partir del próximo 15 de febrero, fecha límite para que el comité logre un acuerdo sobre los fondos del Departamento de Seguridad Nacional.

"Un cierre de Administración está técnicamente aún sobre la mesa", advirtió en declaraciones al programa "Fox News Sunday" Mulvaney, que recordó que Trump no dará el visto bueno a un pacto que encuentre "inaceptable".

Hace una semana, el propio Trump consideró una "pérdida de tiempo" las negociaciones con los líderes demócratas del Congreso sobre la construcción de un muro en la frontera con México, una polémica medida que volvió a amenazar con llevar igualmente adelante usando poderes presidenciales.

El último cierre parcial del Gobierno, que se inició el pasado 22 de diciembre, dejó paralizada una cuarta parte de la Administración durante 35 días después de que Trump demandara más fondos para la construcción de un muro en la frontera con México.

Finalmente, Trump cedió a la presión popular y firmó un decreto que dotó de fondos hasta el 15 de febrero a la Administración, sin dinero para el muro, permitiendo así su reapertura tras el cierre parcial más largo de la historia de EU.

Durante estas tres semanas, un comité bipartidista con miembros de la Cámara Baja y del Senado se encuentra negociando una solución para que no se repita otra vez la parálisis parcial.