Los medios son el enemigo: Trump arremete contra programa de parodia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar este domingo al programa de humor "Saturday Night Live" por mofarse en su más reciente episodio de su decisión de declarar una "emergencia nacional".

"Nada gracioso en el gastado Saturday Night Live", escribió Trump en su cuenta de Twitter, en la que calificó a NBC, que emite el programa, como una cadena de "noticias falsas".

Nothing funny about tired Saturday Night Live on Fake News NBC! Question is, how do the Networks get away with these total Republican hit jobs without retribution? Likewise for many other shows? Very unfair and should be looked into. This is the real Collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de febrero de 2019

Durante el episodio de este sábado, "Saturday Night Live" parodió la conferencia de prensa del viernes en la que el gobernante estadounidense declaró la emergencia nacional.

El actor Alec Baldwin, caracterizado como Trump, se refirió a la "enorme cantidad de drogas que fluye hacia el país desde la frontera sur" y justificó que por ello se necesita el muro.

"Todos pueden ver por qué tengo que aparentar esta emergencia nacional", ironizó el actor y posteriormente mencionó que "tomando dinero militar" puede tener el muro.

THE RIGGED AND CORRUPT MEDIA IS THE ENEMY OF THE PEOPLE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de febrero de 2019

En su tuit, Trump se preguntó "cómo las cadenas se salen con la suya con este ataque a los republicanos".

"Muy injusto y debe ser examinado. Esta es la verdadera colusión", añadió el mandatario, quien en diciembre pasado aseguró que se debería llevar a los tribunales a "Saturday Night Live" por la emisión de un "sketch" que era una parodia de la película "Qué bello es vivir" (1946) centrada en este caso en su persona.

En ese entonces, Trump, también en Twitter, consideró un "escándalo real" la "cobertura parcial, hora tras hora, de redes como NBC y máquinas de centrifugado demócratas como Saturday Night Live".

"No son más que una cobertura injusta de las noticias y anuncios demócratas. Debería ser probado en los tribunales, ¡no puede ser legal! ¡Solo difaman y minimizan! ¿Confabulación?", sentenció entonces el mandatario.

Trump declaró el viernes una "emergencia nacional" para financiar la construcción de una barrera fronteriza en la frontera con México, después de dos años de choques con un Congreso reticente a ayudarle a cumplir su promesa electoral estrella.

La declaración de emergencia permite a los presidentes de EU acceder temporalmente a una potestad especial para hacer frente a una crisis.

"Estamos hablando de una invasión de nuestro país con drogas, con narcotraficantes, con todo tipo de criminales y de pandillas", lo que supone una "emergencia nacional", defendió Trump.

El presidente pretende reunir casi ocho mil millones de dólares para erigir unos 376 kilómetros de una barrera fronteriza que estaría formada por postes de acero y no sería, por tanto, un muro de hormigón, según la Casa Blanca.