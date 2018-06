Trump se enfrenta con una niña migrante en nueva portada del Time

El semanario Time vuelve a dar de qué hablar con su nueva portada, en donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es otra vez el protagonista.

La cubierta está dedicada a la polémica postura migratoria del mandatario, cuya administración ha separado a las familias que cruzan la frontera con México.

La portada retoma la fotografía de John Moore, quien captó cerca de McAllen, Texas a una niña de dos años llorando junto a un vehículo en mitad de la noche, tras ser separada de su madre, ambas originarias de Honduras.

La imagen de la pequeña fue tomada por el Time, con un fondo rojo y enfrente de la menor se encuentra Trump con la leyenda "Welcom to America".

La revista se pondrá a la venta el 2 de julio.

TIME’s new cover: A reckoning after Trump's border separation policy: What kind of country are we? https://t.co/U4Uf8bffoR pic.twitter.com/sBCMdHuPGc — TIME (@TIME) 21 de junio de 2018

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a criticar a los migrantes indocumentados e insistió en reforzar la frontera con un muro y con más agentes fronterizos, después de ordenar este miércoles poner fin a la separación de los niños migrantes de sus padres en el linde sur.

"Deberíamos cambiar nuestras leyes (de migración), construir el Muro (en la frontera con México), contratar Agentes Fronterizos y del ICE (el Servicio de Inmigración y Aduanas)", señaló Trump en su cuenta oficial de Twitter.