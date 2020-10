Trump se lanza contra sus rivales: "California se está yendo al infierno”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retomó esta mañana su campaña presidencial lanzado tuits en contra de sus rivales y tendrá un maratón de actos en tres estados claves, con la esperanza de recuperar el terreno perdido frente a su rival demócrata, Joe Biden, antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 3 de noviembre.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Trump se presentará en Florida, en Pensilvania y en Iowa en los próximos tres días, un recorrido exigente para el presidente estadounidense de 74 años, que se dice "inmunizado" contra el covid-19 diez días después de dar positivo al coronavirus y meter los frenos a su campaña a la reelección.

En una retahíla de tuits matutinos, el presidente volvió a atacar a los periodistas, a los demócratas y a su rival en las presidenciales, "Joe el dormido".

"¡Tanta noticia falsa! Los medios se han vuelto locos porque se han dado cuenta de que estamos por delante en los sondeos que importan", escribió, sin precisar a qué encuestas se refería.

"Escriben o muestran una historia falsa tras otra. Son personas verdaderamente enfermas. ¡¡¡Vota!!!", añadió.

"California se está yendo al infierno. ¡Vota Trump!", "Nueva York se ha ido al infierno. ¡Vota Trump!".

California is going to hell. Vote Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020 New York has gone to hell. Vote Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020 Illinois has no place to go. Sad, isn’t it? Vote Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

"Totalmente negativo"

Para su regreso al ruedo electoral, Trump deberá intentar galvanizar su base electoral jactándose de haber elegido a la magistrada conservadora Amy Coney Barrett para ocupar un puesto vacante en la Corte Suprema.

El Senado, controlado por los republicanos, aborda este lunes la audiencia de la jueza de 48 años, cuya confirmación, prácticamente garantizada, inclinará hacia el lado conservador el máximo tribunal del país por las próximas décadas.

"Parece que soy inmune, no sé, tal vez durante mucho tiempo, tal vez poco tiempo, tal vez de por vida. Nadie lo sabe realmente, pero soy inmune", dijo el ocupante de la Casa Blanca el domingo.

"Tienen un presidente que es inmune (...) Hoy tienen un presidente que no necesita esconderse en su sótano como su oponente", agregó, en referencia a Biden.

Mundo "Me siento genial", Trump realiza primer acto público tras contraer Covid-19

Trump incluso afirmó, en un mensaje de audio dirigido a sus seguidores el domingo, que dio "totalmente negativo" al virus, una afirmación que no ha sido oficializada.

La cuestión de la inmunidad al covid-19 aún no está clara ya que los expertos no conocen con precisión ni su duración ni el nivel de protección que ofrecen los anticuerpos.

En agosto, investigadores de Hong Kong anunciaron que habían descubierto el primer caso probado de reinfección por covid-19 en el mundo, meses después de la recuperación del paciente.

En un breve mensaje la noche del sábado, el médico Sean Conley afirmó que ya no existía el riesgo de que el mandatario transmitiera el virus.

"Alta total y completa de los médicos de la Casa Blanca ayer. Eso significa que no lo puedo tener (inmune) y no puedo contagiar. ¡Muy bueno saberlo!", tuiteó Trump el domingo.

Poco después, Twitter etiquetó ese tuit con una advertencia por violar sus reglas en relación a la difusión de información engañosa y potencialmente perjudicial sobre el covid-19.