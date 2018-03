Trump sugiere construir muro como proyecto del Pentágono

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que los mil 600 millones de dólares aprobados por el Congreso para la construcción y reconstrucción de bardas fronterizas son sólo el depósito inicial para su muro, el cual sugirió podría ser un proyecto del Pentágono.

“Se puede hacer mucho con los mil 600 millones para construir y arreglar el muro fronterizo. Este es sólo un enganche. El trabajo comenzará inmediatamente. El resto del dinero vendrá”, señaló Trump esta mañana en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

El presupuesto aprobado por el Congreso y promulgado reticentemente por Trump incluyó 641 millones de dólares para la construcción de 33 millas de nuevas bardas y diques en la frontera, pero no para el propuesto muro de concreto que promueve del presidente.

En un tuit separado, Trump ligó la construcción del muro con el presupuesto militar y con la defensa Nacional.

“Gracias a los 700 mil y 716 mil millones de dólares para reconstruir nuestras fuerzas armadas, se van a crear muchos empleos y nuestras fuerzas armadas son nuevamente ricas”, escribió.

“Construir un Gran Muro, con drogas (veneno) y combatientes enemigos entrando a nuestro País, todo es sobre Defensa Nacional. ¡A construir el MURO a través de M!”, añadió en aparente alusión con las fuerzas militares de Estados Unidos.

Trump también reiteró su acusación de que los legisladores demócratas abandonaron a los 690 mil beneficiarios del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA). “Recuerden DACA, los demócratas los abandonaron (pero yo no)”, apuntó.

El mandatario estadunidebse decidió el pasado 5 de septiembre pasado terminar con el DACA a partir del 5 de marzo de 2018, sin embargo su orden fue bloqueada por dos jueces de San Francisco y Nueva York.

El caso deberá dirimirse primero en la Corte de Apelaciones del noveno circuito, luego que la Suprema Corte de Justicia rechazó una moción del Departamento de Justicia para ignorar al Tribunal de Apelación

Much can be done with the $1.6 Billion given to building and fixing the border wall. It is just a down payment. Work will start immediately. The rest of the money will come - and remember DACA, the Democrats abandoned you (but we will not)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de marzo de 2018 Because of the $700 & $716 Billion Dollars gotten to rebuild our Military, many jobs are created and our Military is again rich. Building a great Border Wall, with drugs (poison) and enemy combatants pouring into our Country, is all about National Defense. Build WALL through M! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de marzo de 2018

Los recursos para las bardas y diques forman parte de una asignación de mil 600 millones de dólares en seguridad fronteriza, incluidas mejoras tecnológicas, reparación de bardas existentes, barreras secundarias y peatonales, aunque no incluyó dinero para más espacios de detención migratoria.

El lenguaje del presupuesto establece con precisión que las barreras físicas corresponden a bardas y diques, pero no al muro de concreto propuesto por el presidente. De hecho la construcción de las bardas había sido contemplado desde la Ley de Bardas Seguras del 2006.

A pesar de ello, la portavoz de la Casa Blanca, Sara Sanders, señaló en una declaración que el pacto presupuestal incluía “100 millas de nuevas construcciones para el muro fronterizo”.