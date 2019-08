¿Trump sugiere lanzar bombas nucleares a huracanes para "proteger" a su país?

De acuerdo con una publicación del sitio web Axios el presidente de Estados Unidos, Donald Trump preguntó en una reunión sobre huracanes si sería posible lanzar una bomba atómica a su centro para evitar que se formaran completamente en el mar.

Ante la gravedad de esas supuestas declaraciones, durante la mañana de este lunes, el mandatario estadounidense arremetió contra el portal y tachó a la noticia de “falsa” a través de Twitter.

The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2019

"La historia de Axios de que el presidente Trump quería hacer explotar grandes huracanes con armas nucleares antes de llegar a la costa es ridícula. Nunca dije esto. ¡Solo más NOTICIAS FALSAS!", tuiteó el mandatario.

Contrario a esto y con base en una fuente anónima citada por Axios, las personas que asistieron a dicha reunión se quedaron perplejas sin embargo el sitio no especifica cuándo habría tenido lugar esta reunión.

Por otra parte la idea presentada por Donald Trump no es nueva ya que durante la década los 50 un científico que trabajaba para el gobierno de EU lo sugirió en una publicación bajo la presidencia de Dwight Eisenhower. Desde entonces, la idea ha ido resurgiendo regularmente, aunque existe un consenso científico de que no funcionaría.

¿Qué tan mala es la idea?

En diversas ocasiones la agencia estadounidense ha señalado que hacer un bombardeo sobre este tipo de fenómenos naturales sería contraproducente por las siguientes razones:

1 Lluvia radiactiva: Una bomba no sólo no alteraría una tormenta, sino que los vientos extenderían rápidamente la lluvia radiactiva sobre tierras cercanas.

2 Necesita mucha energía térmica: "La principal dificultad con el uso de explosivos para modificar huracanes es la cantidad de energía requerida". Un huracán completamente desarrollado puede liberar energía térmica equivalente a una bomba nuclear de 10 megatones que explota cada 20 minutos

3. ¿Cómo mover tanto aire con una bomba atómica?: Cualquier explosivo produce una onda de choque, o pulso de alta presión, que se propaga lejos del lugar de la explosión algo más rápido que la velocidad del sonido.

"Para convertir un huracán de categoría 5 en un huracán de categoría 2 se tendría que agregar cerca de media tonelada de aire por cada metro cuadrado dentro del ojo, o un total de un poco más de quinientos millones (500,000,000) de toneladas para un ojo de radio de 20 km.

Al respecto la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) señala que atacar las ondas tropicales débiles o depresiones antes de que tengan la oportunidad de convertirse en huracanes tampoco es prometedor.