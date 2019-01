Trump reitera que con nuevo acuerdo comercial, México pagará por el muro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró esta mañana que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) paga el muro fronterizo.

A menudo dije durante los mítines, con poca variación, que ‘México pagará por el muro“. Acabamos de firmar un gran nuevo acuerdo comercial con México. Es miles de millones de dólares al año mejor que el muy malo NAFTA que reemplaza. ¡La diferencia paga por el muro muchas veces!

Trump viajó es jueves a McAllen, Texas, donde en una mesa redonda sobre seguridad reiteró que un muro en la frontera sur es necesario para la salvaguardar a EE.UU., un día después de que fracasaran negociaciones para obtener los fondos para construirlo.

Acompañado por el senador republicano Ted Cruz y autoridades del gobierno texano, el presidente se reunió con trabajadores de la Patrulla Fronteriza en uno de los puestos de vigilancia y elogió su trabajo para frenar el paso de inmigrantes indocumentados.

Se refirió al T-MEC como “fabuloso” y sostuvo que si el Congreso de su país lo aprueba se pagará el muro a través de este acuerdo comercial.

“No quiero decir que me dará un cheque, sino que será pagado a través del nuevo acuerdo”, puntualizó.