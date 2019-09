Trump urge a la Fed bajar tasas de interés a cero o menos

El presidente Donald Trump arremetió nuevamente este miércoles contra la Reserva Federal, señalando que las tasas de interés deberían bajar a "cero o menos", en medio de expectativas de que el banco central estadounidense reducirá las tasas a fines de este mes.

"La Reserva Federal debería bajar nuestras tasas de interés a cero o menos, y deberíamos entonces comenzar a refinanciar nuestra deuda", escribió Trump en Twitter.

The Federal Reserve should get our interest rates down to ZERO, or less, and we should then start to refinance our debt. INTEREST COST COULD BE BROUGHT WAY DOWN, while at the same time substantially lengthening the term. We have the great currency, power, and balance sheet..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de septiembre de 2019

"Estados Unidos debería siempre pagar la tasa más baja. Sin inflación. Es sólo la ingenuidad de Jay Powell y la Reserva Federal que no nos permite hacer lo que otros países ya están haciendo", añadió, lanzando un gancho contra el presidente del rector monetario estadounidense.

....The USA should always be paying the the lowest rate. No Inflation! It is only the naïveté of Jay Powell and the Federal Reserve that doesn’t allow us to do what other countries are already doing. A once in a lifetime opportunity that we are missing because of “Boneheads.” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de septiembre de 2019

En medio de las señales de desaceleración económica en Estados Unidos, Trump ha aumentado sus ataques contra el banco central y Powell -a quién él mismo nombró en el cargo hacia año y medio- por no suavizar la política monetaria tan rápido como el mandatario desearía.

Los inversionistas esperan que la Fed baje las tasas en 25 puntos base, mientras la economía mundial se desacelera y la guerra comercial entre Washington y Pekín se alarga.

La Reserva Federal recortó el mes pasado por primera vez en casi una década la tasa de interés, en parte debido al impacto de la incertidumbre comercial en las perspectivas de crecimiento.

Powell ha prometido tomar acciones para garantizar que la economía estadounidense se siga expandiendo pero advirtió que la Fed no tiene un manual para responder a la incertidumbre que provocan las tensiones entre Estados Unidos y China.