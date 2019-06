Trump ve posible lograr acuerdo con México sobre aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que hay "una buena posibilidad" de lograr un acuerdo con México para frenar el flujo migratorio hacia el norte y evitar la imposición de aranceles, un optimismo compartido por su homólogo Andrés Manuel López Obrador.

"Si somos capaces de llegar a un acuerdo con México, y hay una buena posibilidad de que lo hagamos, ellos comenzarán a comprar productos de granja y agrícolas a niveles muy altos, empezando de inmediato", dijo Trump en Twitter.

Pero "si no podemos llegar a un acuerdo, ¡México comenzará a pagar aranceles del 5% el lunes!", agregó.

If we are able to make the deal with Mexico, & there is a good chance that we will, they will begin purchasing Farm & Agricultural products at very high levels, starting immediately. If we are unable to make the deal, Mexico will begin paying Tariffs at the 5% level on Monday! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de junio de 2019

El mandatario tuiteó mientras vuela de regreso de Europa a Washington, donde una delegación del gobierno mexicano, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, se reúne con funcionarios estadounidenses por tercer día para discutir las demandas de Trump.

La Casa Blanca estaba a punto de emitir una notificación legal este viernes para que los aranceles entren en vigor según lo previsto, había dicho previamente Marc Short, jefe de gabinete del vicepresidente estadounidense Mike Pence, que ha supervisado las conversaciones durante la gira europea de Trump.

"Creo que existe la posibilidad, si las negociaciones siguen yendo bien, de que el presidente pueda desactivar eso en algún momento durante el fin de semana", señaló, no obstante.

Trump anunció la semana pasada aranceles a todos los bienes mexicanos a partir del 10 de junio, comenzando en un 5% y aumentando mensualmente hasta un 25%, hasta que México no pare el creciente número de migrantes, la mayoría centroamericanos, que llegan a la frontera estadounidense.

Desde México, el presidente AMLO ya se había mostrado confiado más temprano en evitar los aranceles, potencialmente desastrosos para la economía mexicana, que envía el 80% de sus exportaciones a su vecino del norte.

"Hoy es viernes y hay dialogo y se puede llegar a un acuerdo. Estoy optimista", dijo en su habitual conferencia matutina, asegurando que "quiere ayudar" a Estados Unidos y seguir siendo "amigo" de Trump.