Trump vs FBI: a un paso de publicar documentos confidenciales sobre 'Rusiagate'

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizará "probablemente" el viernes al Congreso la publicación de un controvertido memorando sobre la vigilancia del FBI a su campaña presidencial: un documento que desató una tormenta política en Washington.

"El presidente es favorable" a autorizar al Congreso a tornar público el documento de cuatro páginas, dijo este jueves un alto funcionario de la Casa Blanca, quien adelantó que la luz verde podría ser emitida el viernes.

De acuerdo con la fuente, Trump analizó el memorando en los últimos días, para asegurarse que su publicación no revele informaciones de inteligencia que deban permanecer bajo reserva.

Después de la autorización presidencial, "la cuestión queda en manos del Congreso", apuntó el funcionario.

El nudo de la áspera controversia que se arrastra desde hace semanas es un documento basado en informaciones reservadas y redactado por el titular del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Devin Nunes.

Ese informe se basa en escuchas que el FBI realizó a un integrante del equipo de la campaña electoral de Trump en 2016, en el marco general de investigaciones sobre la alegada injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de ese año.

Nunes pidió al presidente autorización para tornar público al documento, pero el gesto desató de inmediato una verdadera tempestad política en la capital estadounidense, al punto que el propio FBI pidió públicamente que el memorando sea mantenido en reserva.

Documento de alto poder explosivo

En este conturbado escenario, el partido Demócrata tomó la iniciativa para criticar a Nunes y hasta pedir su remoción.

El vicetitular del Comité de Inteligencia, el demócrata Adam Schiff, denunció que el memorando que Nunes envió a la Casa Blanca para que sea autorizada su publicación no es el mismo que esa comisión discutió extensamente.

"Descubrí que el legislador Nunes introdujo cambios materiales al memorando que fue enviado a la Casa Blanca, cambios no aprobados por el Comité. Por ello, la Casa Blanca revisa un documento que el Comité no ha aprobado", aseguró en un mensaje en la red Twitter.

BREAKING: Discovered late tonight that Chairman Nunes made material changes to the memo he sent to White House – changes not approved by the Committee. White House therefore reviewing a document the Committee has not approved for release. pic.twitter.com/llhQK9L7l6 — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) 1 de febrero de 2018

Ante esta denuncia, este jueves la titular del partido en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió que Nunes sea removido de inmediato de la presidencia del comité de Inteligencia.

En tanto, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, envió una carta urgente al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, para alertarlo de que la maniobra de Nunes se propone "desacreditar al FBI" con un documento plagado de "conspiraciones".

Para los republicanos, el documento deja en evidencia que el FBI se nutrió de informaciones provenientes del partido Demócrata para obtener autorización a la vigilancia de un funcionario de la campaña de Trump, en un caso evidente de abuso de poder.

En cambio, para los demócratas la redacción del memorando y su publicación es apenas una maniobra para debilitar al FBI y con ello poder cuestionar la investigación sobre los eventuales lazos entre la campaña electoral de Trump y funcionarios rusos.

El fiscal especial Robert Mueller conduce una investigación independiente del Departamento de Justicia sobre la alegada colusión del equipo de Trump con Rusia durante las elecciones de 2016, y para esa tarea utiliza agentes del FBI especialmente seleccionados.

Este cuadro motivó el miércoles un momento extraordinario en la política estadounidense, en que el director del FBI y el presidente se embarcaron en una evidente trayectoria de colisión.

Christopher Wray fue confirmado en el cargo de director del FBI apenas en agosto pasado, pero el miércoles se manifestó públicamente contra la publicación del texto, aún a pesar que horas antes el propio Trump había comentado con un legislador que apoyaba "100%" la divulgación del documento.

Así, este jueves la red CNN mencionó que la Casa Blanca consideraba incluso la posibilidad de que la publicación del documento provoque la renuncia de Wray a su cargo.

Consecuencias de la controversia

En los corredores del Congreso, legisladores republicanos ya defienden abiertamente la suspensión de la investigación conducida por Mueller.

"Toda esa investigación de Mueller es una ficción que no debió ser lanzada nunca", dijo el legislador republicano Matt Gaetz a la red de televisión FoxNews.

John Brennan, un ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), no ahorró palabras para criticar a Nunes: "Nunca he visto el tipo de comportamiento partidario irresponsable que veo actualmente por parte de Nunes y de los legisladores republicanos".

Para Brennan, "la ausencia de liderazgo moral y ético en la Casa Blanca inflama esta crisis".

En tanto, el también ex director de la CIA Michael Hayden lamentó que "esta situación estrictamente partidaria provocará daños enormes a todas las instituciones, del Congreso a la presidencia pasando por el FBI".

/amg