Trump y AMLO sostienen su primera llamada telefónica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump sostuvo "una gran conversación" con el futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Acabo de hablar con el presidente electo de México", dijo a periodistas en la Oficina Oval. "La relación va a ser muy buena. Tuvimos una gran conversación", señaló. "Creo que va a tratar de ayudarnos con la frontera", añadió, tras meses de un tenso vínculo con sus vecinos del sur por la dura posición de Washington hacia los migrantes indocumentados.

Por su parte AMLO indicó que la llamada telefónica duró media hora y aseguró que le propuso explorar un acuerdo integral de proyectos de desarrollo que generen empleos en México.

"Le propuse explorar un acuerdo integral; de proyectos de desarrollo que generen empleos en México, y con ello, reducir la migración y mejorar la seguridad. Hubo trato respetuoso y dialogarán nuestros representantes", escribió Obrador en su cuenta de twitter.

Recibí llamada de Donald Trump y conversamos durante media hora. Le propuse explorar un acuerdo integral; de proyectos de desarrollo que generen empleos en México, y con ello, reducir la migración y mejorar la seguridad. Hubo trato respetuoso y dialogarán nuestros representantes. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 2 de julio de 2018

AMLO, ganador virtual de elecciones presidenciales

Este 1 de julio, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que de acuerdo conteo rápido AMLO había resultado ganador virtual de las elecciones.

Tras la revelación del INE, Trump envió sus felicitaciones a López Obrador "por convertirse en el próximo presidente de México, además dijo que tenía muchas ganas de trabajar con él.

Tengo muchas ganas de trabajar con él. ¡Hay mucho que hacer que beneficie tanto a los Estados Unidos como a México! Donald Trump