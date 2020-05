Twitter advierte por primera vez que Trump publica datos falsos

Twitter incluyó por primera vez el martes una mención de "verificar los datos" a dos tuits de Donald Trump que afirmaban que el voto por correo era "fraudulento", un hito para la red social, acusada de ser laxa en sus normas con el mandatario.

"Esos tuits contienen informaciones potencialmente engañosas sobre el proceso de votación y fueron etiquetadas para suministrar contexto adicional sobre el voto por correo", indicó un portavoz de la plataforma social.

La notificación, que muestra un signo de exclamación azul debajo de los tuits, insta a los lectores a "conocer los hechos sobre las papeletas de voto por correo" y los orienta a una página con artículos de noticias e información de verificadores de hechos que desacreditan la afirmación del presidente.

Captura de pantalla

Twitter publicó lo siguiente:

- Trump afirmó falsamente que las boletas por correo conducirían a "una Elección Manipulada”. Sin embargo, los verificadores de hechos dicen que no hay evidencia de que las boletas por correo estén relacionadas con fraude electoral.

- Trump afirmó falsamente que California enviará boletas por correo a "cualquier persona que viva en el estado, sin importar quiénes son o cómo llegaron allí". De hecho, solo los votantes registrados recibirán boletas.

- Aunque Trump apuntó a California, las boletas por correo ya se utilizan en algunos estados, incluidos Oregón, Utah y Nebraska.

Trump acusa a Twitter de "interferir" en las presidenciales de EU

El presidente Donald Trump, acusó a Twitter de "interferir" en las elecciones presidenciales de noviembre, después de que la red social etiquetara por primera vez dos de sus tuits como engañosos.

"Twitter interfiere ahora en las presidenciales de 2020", tuiteó el mandatario republicano después de que la red social añadiera la mención "verificar los datos" a los dos mensajes mencionados en los que afirmaba que el voto por correo era "fraudulento".

....Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020