Twitter restablece acceso a cuenta de vacuna Sputnik V tras restricción

Twitter restableció el acceso a la cuenta de la vacuna rusa contra Covid-19, Sputnik V, tras ser restringida por al menos 40 minutos debido a una posible violación de seguridad en Virginia, Estados Unidos.

"Twitter restauró el acceso a la cuenta @sputnikvaccine y explicó que fue restringida debido a una posible violación de seguridad en Virginia", informaron los encargados de administrar el perfil.

Twitter restored access to @sputnikvaccine account and explained that they restricted the account due to a possible security breach from Virginia, USA.

Thank you, @Twitter!



Please follow us to see how #SputnikV fights #COVIDー19 , saves lives and restores economies. pic.twitter.com/tsnOGgKNnz — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 14, 2021

Previamente, el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RFPI, por su siglas en inglés) y los creadores de la vacuna denunciaron que la red social había restringido el acceso a la cuenta oficial de Sputnik V y que no conocían los motivos.

"La cuenta de Sputnik V @sputnikvaccine fue restringida. Estamos tratando de conocer las razones", indicó en un comunicado el RFPI, que financió el desarrollo de la vacuna.

En la cuenta de Sputnik V aparecía la advertencia: "Atención: está cuenta está temporalmente bloqueada". Sin embargo, se podía acceder al perfil al hacer clic en el botón "Sí, ver el perfil".

Cabe resaltar que recientemente la aplicación bloqueó definitivamente la cuenta del presidente Donald Trump por representar una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unido, asimismo cerró la de la actriz Patricia Navidad por publicar desinformación sobre el Covid-19.

Llamada "Sputnik V" en homenaje al primer satélite enviado al espacio por la Unión Soviética en 1957, la vacuna fue registrada en agosto en Rusia.

De este modo, el país se convirtió en el primero del mundo en homologar una vacuna contra el coronavirus, pese a que esto le valió las críticas de la comunidad internacional, que señaló que el anuncio era prematuro, pues se realizó antes de las pruebas de fase 3 y de que se publicaran los resultados científicos.

El miércoles, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que Sputnik V es "la mejor" del mundo y ordenó que a partir de la próxima semana empiece en el país una campaña de vacunación masiva.

|| Con información de AFP ||