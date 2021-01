Twitter bloquea cuenta de Donald Trump por incitar a la violencia

Twitter decidió bloquear la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que éste violara las reglas establecidas por la red social.

Como resultado de los fuertes disturbios y actos de violencia en Washington, Twitter tomó esta medida sin precedentes bloqueando durante 12 horas la cuenta del mandatario.

This means that the account of @realDonaldTrump will be locked for 12 hours following the removal of these Tweets. If the Tweets are not removed, the account will remain locked. — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021

La red social había advertido en un principio al presidente luego de remover una serie de mensajes sobre los disturbios que tuvieron lugar en el Capitolio.

En dichas publicaciones, Trump instó a sus seguidores a dejar las inmediaciones del Congreso, pero los llamó patriotas y volvió a rechazar sin pruebas su derrota en las elecciones presidenciales.

Tras hacer caso omiso, Twitter decidió realizar la suspensión, acción que también fue tomada por Facebook.

Polémicos mensajes

Fueron tres específicamente los mensajes que violaron el reglamento de Twitter donde el presidente de EU reafirmaba su postura de una "elección fraudulenta", para luego reiterar que le habían robad las elecciones y justificar de alguna forma los disturbios que se desencadenaron dentro del Capitolio.

Foto: AFP

"Esta fue una elección fraudulenta, pero no podemos hacerle el juego a esta gente. Necesitamos paz, así que vayan a casa. Los queremos, son muy especiales".

"Sé que están doloridos por cómo nos robaron la elección pero es tiempo de que vayan a casa en paz. Tenemos que tener paz. Tenemos que tener ley y orden (...) No queremos a nadie herido, es un período muy difícil".

"Estas son las cosas y los eventos que suceden cuando una victoria electoral sagrada y aplastante es arrebatada de manera tan brutal y sin ceremonias a los grandes patriotas que han sido mal e injustamente tratados durante tanto tiempo. Vete a casa con amor y en paz. ¡Recuerda este día para siempre!".

Foto: AFP

Las publicaciones dejaron de estar disponibles y, al hacer clic en el botón que ofrece más información, el usuario es llevado al centro de ayuda de la red social, en la que explica los avisos y su significado.

Mientras que en Facebook, los posts fueron removidos sin advertencia alguno para los usuarios.

