Twitter dejará de publicar anuncios políticos en todo el mundo, así lo informó el presidente ejecutivo, Jack Dorsey, lo cual entrará en vigor el próximo 22 de noviembre, en respuesta a las crecientes críticas sobre desinformación por parte de los políticos en las redes sociales.

“Creemos que el alcance del mensaje político debe ganarse, no comprarse", escribió Dorsey en su cuenta de Twitter, sobre esta prohibición tanto para avisos sobre temas políticos como de candidatos.

Dorsey explicó las razones: evitar potenciales problemas derivados de la mensajería automática, el aprendizaje profundo, la información engañosa y las deepfakes, una técnica de inteligencia artificial que permite editar videos falsos de personas que aparentemente son reales.

A political message earns reach when people decide to follow an account or retweet. Paying for reach removes that decision, forcing highly optimized and targeted political messages on people. We believe this decision should not be compromised by money. — jack 🌍🌏🌎 (@jack) 30 de octubre de 2019

"Un mensaje político gana alcance cuando las personas deciden seguir una cuenta o retiro. Pagar por el alcance elimina esa decisión, forzando mensajes políticos altamente optimizados y dirigidos a las personas. Creemos que esta decisión no debe verse comprometida por el dinero”, refirió.

Asimismo, dejó en claro que esta decisión no se trata de libertad de expresión: "Se trata de pagar por el alcance. Y pagar para aumentar el alcance del discurso político tiene ramificaciones significativas que la infraestructura democrática actual puede no estar preparada para manejar".

El CEO de Twitter subrayó que si bien la publicidad en Internet es increíblemente poderosa y muy eficaz para los anunciantes comerciales, “ese poder trae riesgos significativos para la política, donde se puede utilizar para influir en los votos para afectar la vida de millones de personas”.

Internet political ads present entirely new challenges to civic discourse: machine learning-based optimization of messaging and micro-targeting, unchecked misleading information, and deep fakes. All at increasing velocity, sophistication, and overwhelming scale. — jack 🌍🌏🌎 (@jack) 30 de octubre de 2019 For instance, it‘s not credible for us to say: “We’re working hard to stop people from gaming our systems to spread misleading info, buuut if someone pays us to target and force people to see their political ad…well...they can say whatever they want! 😉” — jack 🌍🌏🌎 (@jack) 30 de octubre de 2019

“Los anuncios políticos en Internet presentan desafíos completamente nuevos para el discurso cívico: optimización basada en el aprendizaje automático de mensajería y micro-targeting, información engañosa sin control y falsificaciones profundas. Todo a una velocidad creciente, sofisticación y escala abrumadora”, agregó.

Advirtió que estos desafíos afectarán a todas las comunicaciones por internet, por ello “es mejor centrar nuestros esfuerzos en los problemas de raíz, sin que la carga adicional y la complejidad que se trae el dinero. Tratar de arreglar ambos significa arreglar ninguno de los dos, y daña nuestra credibilidad”.

Por ejemplo, apuntó, no es creíble para nosotros decir: ‘estamos trabajando duro para impedir que la gente de los juegos de nuestros sistemas para difundir información engañosa, pero si alguien nos paga para apuntar y obligar a la gente a ver su anuncio político... Bien... pueden decir lo que quieran”.

"Somos muy conscientes de que somos una pequeña parte de un ecosistema publicitario político mucho más grande. Algunos podrían argumentar que nuestras acciones hoy podrían favorecer a los titulares. Pero hemos sido testigos de que muchos movimientos sociales alcanzan una escala masiva sin publicidad política. Confío en que esto sólo crecerá", abundó.

Finalmente, se pronunció por una regulación de anuncios políticos en Internet: “Los requisitos de transparencia son progresos, pero no suficientes. Internet proporciona capacidades completamente nuevas y los reguladores deben pensar más allá del presente para garantizar unas condiciones equitativas”.

El anuncio de Twitter se produce en momentos que Facebook se encuentra bajo presión para verificar los avisos de los políticos en su plataforma.