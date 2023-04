Adiós a la palomita azul...Usuarios de Twitter pierden la verificación en la red social

Este jueves, las palomitas azules han desaparecido de las cuentas de Twitter verificadas, luego de no pagar la suscripción que previamente Elon Musk había anunciado, como parte de las modificaciones que haría en la red social desde su compra.

Usuarios de la red social se han sorprendido por la ausencia de la distinción, sin embargo, otros lo han tomado como una forma de burla para señalar a quienes no han querido pagar la suscripción de Twitter Blue.

Aunque, aún no se sabe si algunos artistas o personajes públicos contrataron Twitter Blue, algunas personalidades aún conservan la distinción.

Look at heeeeee!!!!



shot by de birFday gal herself @melissaforde11 ! pic.twitter.com/Pv4NE4dTMG — Rihanna (@rihanna) April 11, 2023

Still buzzing from those 3 shows in Tampa!!! Thank you to the unforgettably epic crowds and to @aaron_dessner for coming out to play twice with me, we’ve been dreaming about that for so long!! So grateful for the memories we’re making on this tour🥲

📷: @OctavioJones @GettyImages pic.twitter.com/dLJElxGu9e — Taylor Swift (@taylorswift13) April 16, 2023

Pero, otras celebridades ya no cuentan con la palomita azul en sus cuentas, por ejemplo, la cantante Rosalía y la actriz Halle Berry, que ha tomado el cambio con humor.

Mi amiga es más bonita que un Basquiat pic.twitter.com/YT7F1lqD1C — R O S A L Í A (@rosalia) April 20, 2023

😂😂 pic.twitter.com/83LlD3p8gE — Halle Berry (@halleberry) April 20, 2023

El cantante de música urbana, Guaynaa también perdió la verificación y bromeó en su cuenta; quien tampoco se salvó de la desaparición de la insignia azul fue el piloto mexicano, Checo Pérez.

Saludos por primera vez desde mi cuenta desverificada 🫠 — Guaynaa (@Guaynaa_) April 20, 2023

Checo no pago su twitter Blue 😞 pic.twitter.com/4Esmgz8R72 — F1 México (@GF1MX) April 20, 2023

Quien conserva la verificación, a pesar de no haber adquirido la suscripción a Twitter Blue, es el escritor estadounidense Stephen King, que se mostró sorprendido.

"Mi cuenta de Twitter dice que me suscribí a Twitter Blue, no lo he hecho. Mi cuenta de Twitter dice que he dado un número de teléfono. No lo he hecho", publicó.

My Twitter account says I’ve subscribed to Twitter Blue. I haven’t.

My Twitter account says I’ve given a phone number. I haven’t. — Stephen King (@StephenKing) April 20, 2023

El símbolo desapareció de cuentas de celebridades como Cristiano Ronaldo, Bill Gates o Lady Gaga, así como de muchos periodistas, académicos y militantes, incluso @jack, la cuenta del fundador de Twitter Jack Dorsey, lo perdió.

El senador estadounidense Brian Schatz llamó la atención sobre un posible efecto en la confianza pública en caso de tragedias o desastres.

"Realmente debería haber una manera para que los gestores de emergencias verifiquen que son reales en este sitio o los impostores causarán sufrimiento y muerte", tuiteó.

Twitter Blue como una estrategia de negocio

En diciembre pasado, la compañía de Musk ofreció el servicio de Twitter Blue por al rededor de 11 dólares, para que los usuarios pudieran disfrutar de la verificación y otras funciones en sus cuentas de Twitter.

"Estamos relanzando @TwitterBlue el lunes: suscríbanse en la web por 8 dólares al mes o en iOS (el sistema operativo de Apple que se usa en iPhone) por 11 dólares al mes para obtener acceso a funciones exclusivas para suscriptores, incluyendo la insignia azul de verificación", publicó la red social.

Estos cambios fueron implementados por Elon Musk como parte de una estrategia para hacer más rentable a la red el pajarito azul, después de adquirirla a un precio de 44 mil millones de dólares en noviembre de 2022.

Con los ahorros realizados y el lanzamiento de la nueva suscripción de paga, según sus proyecciones, la red social podría lograr facturar unos 3 mil millones de dólares en 2023.

Con información de EFE y AFP