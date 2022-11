Twitter le devolverá su cuenta a Donald Trump, anuncia Elon Musk

Al expresidente estadounidense Donald Trump le fue restablecida su cuenta de Twitter este sábado, luego que fuera vetado de la red social tras el asalto al Capitolio de Washington, en enero de 2021.

Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, anunció que se restableció la cuenta tras conocerse el resultado final de una encuesta de 24 horas que les hizo a sus seguidores, quienes por una ligera mayoría votaron "sí" al regreso del político republicano a la plataforma.

"El pueblo ha hablado. Trump será reintegrado. Vox Populi, Vox Dei", tuiteó Musk.

De inmediato la cuenta de Trump se activó, donde su último tuit había sido: “A todos los que han preguntado, no iré a la Inauguración el 20 de enero”.

Según los resultados que publicó Musk de la encuesta, que ha recibido 15 millones 85 mil 458 votos, el 51.8% se mostró a favor del restablecimiento de la cuenta a Trump, mientras que el 48.2 % lo hizo en contra.

A principios de noviembre, Musk dijo que Twitter "no permitirá" que ninguna persona que haya sido eliminada de la red social por violar sus reglas regrese a la plataforma hasta que la compañía tenga un proceso claro.

El magnate, que compró la red por 44 mil millones de dólares, dijo además en una serie de tuits que "el consejo de moderación de contenido de Twitter integrará representantes con puntos de vista muy divergentes, que sin duda incluirán a la comunidad de derechos civiles y grupos que combaten la violencia alimentada por el odio".

Antes de comprar la red social, Musk dijo que entre las personas a las que le daría la bienvenida a Twitter está el expresidente Donald Trump.

Ayer, Musk anunció el desbloqueó de las cuentas en Twitter del escritor Jordan Peterson, la humorista Kathy Griffin y el medio conservador de parodia The Babylon Bee.

Los perfiles de Peterson y Babylon Bee fueron bloqueados por publicar contenido que faltaba el respeto a la comunidad trans, mientras que el de Griffin fue eliminado por hacerse pasar por Musk.

