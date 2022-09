Ucrania critica propuesta de AMLO para detener guerra con Rusia: “su plan es un plan ruso”

Durante el Desfile Militar por el aniversario del Grito de Independencia en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una iniciativa para contener la guerra entre Ucrania y Rusia, sin embargo, el asesor del presidente ucraniano Volodímir Zelenski criticó esta propuesta y tacho al mandatario mexicano de busca hacer relaciones públicas y alagar la ocupación rusa de su territorio.

A través de una publicación en Twitter, Myjailo Podolyak cuestionó a AMLO sobre si su plan para obtener la paz se basa en mantener el ingreso de las tropas rusas en Ucrania y ayudarle a Moscú a renovar la ofensiva militar.

"Peacemakers" who use war as a topic for their own PR are causing only surprise. @lopezobrador_, is your plan to keep millions under occupation, increase the number of mass burials and give Russia time to renew reserves before the next offensive? Then your "plan" is a 🇷🇺 plan. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 17, 2022

“Los pacificadores que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas solo causan sorpresa. López Obrador, ¿su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva? Entonces su plan es un plan ruso”, recriminó Podolyak a través de su cuenta de Twitter.

Esta respuesta ocurre luego de que el mandatario mexicano ocupará parte de su discurso durante el Desfile Militar para reiterar su plan de tregua de 5 años que presentará en la siguiente junta de las Naciones Unidas, con el fin de contener los efectos de la crisis económica ocasionada por la Covid-19 y la guerra emprendida por Rusia

En palabras de AMLO, este propuso que sean el papa Francisco; el primer ministro de la India, Nerenda Modi, y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quienes encabecen los esfuerzos para negociar el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Lograr hacia adelante una tregua de cuando menos cinco años en favor de la paz entre todas las naciones para dedicar todo ese tiempo a enfrentar los grandes y graves problemas económicos y sociales que aquejan y atormentan a los pueblos del mundo. La política es el único instrumento que tenemos para enfrentar la guerra”, dijo ayer el jefe del Ejecutivo mexicano.

No obstante, el presidente criticó a las Naciones Unidas al considerar que han actuado de manera políticamente ineficaz y relegada a un papel “ornamental”, además de permanecer inactiva y como borrada ante el conflicto.