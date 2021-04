UE señala campañas de desinformación de Rusia y China

La Unión Europea (UE) ha detectado que Rusia y China están llevando a cabo campañas de desinformación en los países europeos y los Balcanes para que los ciudadanos pierdan la confianza en las vacunas producidas por empresas occidentales, mientras tratan de promover sus propios fármacos.



"La conocida como "diplomacia de las vacunas" sigue una lógica de suma cero y se combina con desinformación y manipulación para socavar la confianza en las vacunas de fabricación occidental, las instituciones de la UE y las estrategias de vacunación de Europa y Occidente", recoge un informe que publicó este miércoles el Servició Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Mundo UE y AstraZeneca presentarán alegatos ante tribunales el 26 de mayo

Estas campañas de desinformación las llevan a cabo tanto medios de comunicación controlados por ambos países como los medios afines, principalmente en redes sociales como Twitter o Facebook y en diversas lenguas oficiales de la UE, como el polaco, el lituano y el checo, pero también el castellano, el alemán o el italiano.



Como ejemplo, el informe del SEAE recoge cómo la cuenta de Twitter oficial de la vacuna rusa Sputnik V "ha tratado de socavar la confianza del público en la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y ha puesto en duda sus procedimientos y su imparcialidad política".

➡️ Esto es todo lo que sabemos del pasaporte sanitario de la UE

En concreto, esa cuenta de Twitter acusa a la EMA de "retrasar deliberadamente" la revisión de la vacuna Sputnik V y los medios afines al Kremlin aseguran que la UE está "priorizando la geopolítica y los beneficios de las compañías occidentales, por encima del bienestar de los ciudadanos".



Estos medios se dirigen a la audiencia europea con mensajes que aseguran que "renunciar a la vacuna Sputnik V sería un suicidio europeo" y que "amplifican" los casos de trombos generados por vacunas como la de AstraZeneca; igualmente, afirman que "el Brexit ha salvado al Reino Unido del caos de las vacunas que envuelve a la UE".

Countries that acquire not only Western but also Russian and Chinese vaccines, demonstrate better results in fighting the pandemic. Using a number of vaccines including Sputnik V, both Serbia & Hungary show a twofold higher result in fighting COVID compared to EU's average. pic.twitter.com/Gf7OSDJ4Ma — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 28, 2021



También los medios oficiales chinos destacan los riesgos de las vacunas occidentales y, según el documento, promueven su vacuna como un "bien público mundial" destacando su suministro "estable", frente a los retrasos que sufre la UE en su campaña de vacunación.

With regards to EEAS Special Report attacking Sputnik V Twitter account we would like to note:



1. As Sputnik V continues to protect lives around the world, it is subject of unfortunate daily information attacks mostly from some EU media that are obvious to any EU citizen. — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 28, 2021



El objetivo de este informe, según fuentes europeas, "no es elaborar una lista negra" de medios que promueven la desinformación ni atacar directamente a Rusia y China, sino "arrojar luz" sobre estas actividades "difíciles de combatir".

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias



"No hay instrumentos mágicos que nos puedan ayudar a encontrar una solución", dijeron las fuentes.