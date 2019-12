Debería ir al cine y relajarse: Trump critica a Greta Thunberg por ser personalidad del año

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el jueves el nombramiento de Greta Thunberg como personalidad del año 2019 por la revista Time, diciendo que la joven activista ambiental sueca debería "relajarse" e ir al cine.

"Tan ridículo. ¡Greta debe trabajar en su problema de manejo de ira, y luego ir a ver una buena película con un(a) amigo(a)!, ¡Relajate, Greta, relajate!", tuiteó.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Rápidamente, la adolescente ironizó sobre la declaración del mandatario actualizando su biografía en su cuenta de Twitter: "Una adolescente trabajando en su problema de manejo de ira. Actualmente relajándose y mirando una buena película con un(a) amigo(a)".

La declaración de Trump se produjo después de que la revista honrara el miércoles a Thunberg, de 16 años, quien el año pasado lanzó en solitario la llamada "huelga escolar por el clima" o "viernes para el futuro", una protesta contra el calentamiento global que desde entonces se ha convertido en un movimiento mundial que la llevó a ser una posible candidata al Premio Nobel.

La activista se hizo conocida por sus encendidos discursos hacia líderes mundiales, y el miércoles, en Madrid, acusó a los países ricos de "engañar" a las personas haciéndoles creer que están tomando medidas significativas contra el cambio climático.

En lo que ha sido tal vez su comparecencia más icónica, se plantó ante los líderes mundiales en una cumbre climática de la ONU en septiembre y les dijo: "¿Cómo se atreven?, al criticarlos por no tomar medidas para detener el calentamiento global desbocado.

.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6 — TIME (@TIME) December 11, 2019

Su retórica, juventud y diagnóstico de síndrome de Asperger, una forma leve de autismo, la han convertido en un blanco frecuente de críticos.

El presiente de Brasil, Jair Bolsonaro, la calificó de "mocosa" y luego de su discurso en septiembre en Nueva York, Trump dijo con sarcasmo que es una "niña muy feliz que espera un futuro brillante y maravilloso".