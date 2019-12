"Desde el inicio ha sido un proceso manipulado", acusa Trump sobre juicio político

El presidente Donald Trump aseguró que el proceso que se lleva acabo para comenzar un juicio político en su contra “ha sido manipulado desde el principio”.

“This whole process has been rigged from the start.” @RepDLesko — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019

Esto luego de que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobaron los dos delitos que se le imputan: abuso de poder para presionar a Ucrania para investigar a quien fuera su rival en las elecciones que se celebrarán en 2020.

Y el segundo, por obstruir la investigación del escándalo por parte del Congreso.

Con esta resolución se da luz verde a una votación en el pleno de la Cámara para comenzar un proceso de destitución de su cargo.

Cabe resaltar que la decisión se discutirá en el pleno de la Cámara de Representantes, donde hay mayoría de demócratas, siendo muy posible que se aprueben los cargos la siguiente semana.

Finalmente, el proceso sobre el juicio político en contra del mandatario estadounidense se completará en el Senado, donde al liderar los republicanos es difícil que se le encuentre culpable y mucho menos su destitución.