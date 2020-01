Designan a fiscales para juicio político contra Trump

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció quienes serán los fiscales encargados para el juicio político contra el presidente Donald Trump, a quien se le acusa de abuso de poder y obstrucción al Congreso de Estados Unidos.

El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, liderará la acusación contra el presidente Donald Trump en el juicio de destitución que tendrá lugar en el Senado de Estados Unidos, informó Nancy Pelosi.

Schiff es un congresista demócrata de California que lideró la investigación de la cámara baja que llevó a la acusación de Trump por abuso de poder y obstrucción del Congreso.

Otros seis congresistas de la cámara fueron nombrados dentro del equipo: Jerry Nadler de Nueva York; Zoe Lofgren de California; Hakeem Jeffries de Nueva York; Jason Crow de Colorado; Val Demings de Florida; y Sylvia Garcia, de Texas.

Pelosi dijo que se votará una resolución más tarde el miércoles en la cámara en donde se nombrará formalmente al equipo, transmitiendo los artículos de juicio político al Senado.

"El presidente de Estados Unidos no está por encima de la ley", dijo Pelosi. "Se le hará responsable".

Ante el anuncio, el mandatario escribió en su cuenta de Twitter, " Aquí vamos de nuevo, otro Con Job de los demócratas Do Nothing. ¡Se suponía que todo este trabajo lo realizaría la Cámara, no el Senado!"

Here we go again, another Con Job by the Do Nothing Democrats. All of this work was supposed to be done by the House, not the Senate! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 15, 2020

En breve más información...

|| Con información de AFP ||