Ellas son las 100 mujeres del año reconocidas por la BBC

La BBC publicó su lista anual en la que figura el nombre de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo.

En su publicación aparecen deportistas, activistas, actrices, escritoras, y más; sin embargo, la profesión o actividad a la que se dediquen no es lo más importante, puesto que son aquellas acciones mediante las que han conseguido un cambio ante alguna problemática social.

Por ejemplo, Greta Thunberg, que a pesar de su corta edad ha luchado por el cambio climático y logrado crear conciencia en miles de personas, no sólo de su país, sino de todo el mundo.

Foto AFP

O la jugadora estadounidense, considerada la Mejor de la FIFA 2019 , Megan Rapinoe, quien es una defensora de la igualdad en el fútbol.

Foto: AFP

Entre las mujeres BBC 2019 también figuran dos mexicanas, por un lado esta la actriz, protagonista de Roma, Yalitza Aparicio, que al ser víctima de discriminación en su propio país, ahora aboga por la igualdad de género, los derechos de las comunidades indígenas y la protección constitucional de las trabajadoras domésticas.

Foto: Cuartoscuro

Y la programadora, Paola Villarreal, que ayudó a revertir 20 mil condenas por drogas con prejuicios raciales mediante el desarrollo de Data for Justice, una herramienta con un mapa interactivo que compara la actividad policial en vecindarios blancos y minoritarios.

Este año, la pregunta de 100 Mujeres es: ¿cómo sería el futuro impulsado por mujeres?

Ellas son algunas de las 100 mujeres de la BBC ⬇

1. Precious Adams, bailarina de Ballet



Se le atribuye la apertura de una conversación sobre bailarines de ballet que pueden usar medias que coincidan con su tono de piel.

2. Parveena Ahanger, activista de Derechos Humanos

Tras la desaparición de su hijo en 1990, estableció la Asociación de Padres de Personas Desaparecidas (APDP). Asegura que no ha perdido la esperanza de volver a ver a su hijo, quien el próximo año cumplirá 30 años de desaparecido.

3. Piera Aiello, política

Se postuló para un cargo con el rostro cubierto por un velo debido a las amenazas de la mafia. Fue hasta el 2018 que después de ganar su reconocimiento como candidata contra la mafia decidió revelar su rostro.

Ella ha usado su experiencia de verse obligada a casarse con el hijo de un jefe de la mafia a los 14 años para abogar por los derechos de los informantes de la policía y sus hijos.

4. Jasmin Akter, j ugadora de cricket

Desde que llegó al Reino Unido como refugiada, se ha destacado en el cricket y, junto con sus amigas, creó un equipo de cricket para niñas exclusivamente asiático en Bradford.

Este año fue seleccionada para representar a Inglaterra en la primera Copa del Mundo de Street Child Cricket por caridad.





5. Manal AlDowayan, artista contemporánea

A través de sus fotografías retrata las vivencias de las mujeres en su país, Arabia Saudita.

6. Kimia Alizadeh, taekwondo

Es la primera mujer iraní en ganar una medalla en los Juegos Olímpicos desde que su país comenzó a competir en 1948.

Como atleta de taekwondo, a Kimia se le atribuye alentar a las niñas y mujeres iraníes a empujar los límites de la libertad personal.

7. Alanoud Alsharekh, activista de derechos de las mujeres

Es una de las fundadoras de la campaña Abolir 153, y pide que se elimine la ley de "asesinato por honor" de Kuwait.

Trabaja con instituciones para mejorar la igualdad de género en el Medio Oriente, y fue la primera kuwaití en recibir la Orden Nacional del Mérito de Francia, por su defensa de los derechos de las mujeres.

8. Marwa Al-Sabouni, arquitecta

Dirige el único sitio web del mundo dedicado a las noticias de arquitectura en árabe, y ha recibido el premio Príncipe Claus, que honra el "logro sobresaliente de visionarios en la primera línea de la cultura y el desarrollo".

9. Rida Al Tubuly, activista por la paz

Es una de las muchas mujeres que presionan por la igualdad de género, pero lo está haciendo desde una zona de guerra.

Su organización, Together We Build It, impulsa la participación de las mujeres en la resolución del conflicto de Libia.

10. Tabata Amaral, congresista

Es una de las congresistas más jóvenes de Brasil, llamó la atención nacional este año por un video que se viralizó, en donde interroga al ministro de educación del país.

Como miembro del parlamento, sus principales agendas son educación, derechos de las mujeres, innovación política y futuros sostenibles.

11. Yalitza Aparicio, actriz y activista de Derechos Humanos

Se convirtió en la primera mujer indígena mexicana en ser nominada al Oscar a la Mejor Actriz. Ahora aboga por la igualdad de género, los derechos de las comunidades indígenas y la protección constitucional de las trabajadoras domésticas.

12. Dayna Ash, activista cultural

Al ser víctima del rechazo y discriminación por sus preferencias sexuales, fundó Haven for Artists, una organización para artistas y activistas, que garantiza seguro cultural y creativo de la ciudad para las mujeres y la comunidad LGBTQI.

Junto con su equipo administran el centro de forma gratuita, permitiendo que las personas vulnerables vivan en la residencia y alentándolos a intercambiar herramientas, habilidades y experiencias.

