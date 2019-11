Tengo mucho miedo a una guerra civil en Bolivia: Evo Morales

El expresidente de Bolivia Evo Morales tiene "mucho miedo" a que la actual crisis, con al menos una veintena de muertos, desemboque en una guerra civil por lo que apela al "diálogo nacional" y a que sus seguidores no se dejen llevar por la violencia.

En entrevista con EFE, Morales reclamó este domingo un "gran diálogo nacional" como única manera de acabar con la violencia y abrió la puerta a la mediación internacional con presencia de la ONU, la Unión Europea o la Iglesia Católica.

Con su nueva vida en México, país al que llegó como asilado político el pasado 12 de noviembre, agradece al presidente Andrés Manuel López Obrador salvarle la "vida", pero no descarta "amenazas y atentados" de países "exageradamente industrializados", en referencia a Estados Unidos.



“Renunciamos justamente para que no haya más agresiones a mis compañeros. Para que no haya ese racismo. Hasta el domingo (día de la renuncia) hubo en Santa Cruz enfrentamientos entre civiles, muertos y heridos. Me duele mucho. Pero desde el lunes (11 de noviembre), son ya 23 muertos de bala”, indicó Morales.



Al ser cuestionado sobre si hay riesgos para que se produzca una guerra civil, el boliviano dijo que tiene micho miedo porque “ahora vienen grupos violentos. Pandilleros, drogadictos, pagados. Incluso se han infiltrado en las universidades. Y se organizan como paramilitares”.

“Hago un llamado a mi pueblo, del campo o de la ciudad; pobres, humildes o pudientes que ostentan el poder económico, a que no podemos estar enfrentados, peleando”.



Tras las supuestas cuentas pendientes que tiene con Bolivia, Evo Morales, dijo que no entiende semejante mentira, pues él viene de “una familia muy humilde y los valores que aprendí en la familia son "No robar, no mentir, no ser flojo". He llegado a la presidencia con la verdad y con la honestidad”

Al preguntarle si ¿hay posibilidades de que se convoquen en breve elecciones? ¿Se atrevería a regresar y a ser candidato?



Morales dijo que “no estoy aferrado a ser candidato. Aunque ganamos en la primera vuelta las elecciones lamento mucho ese informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que tomó una posición política, y no técnica o jurídica”.

EL DESEO DE LA MEDIACIÓN INTERNACIONAL

El expresidente de Bolivia dijo que su “gran deseo es que haya diálogo con mediadores. Pero el primer planteamiento va a ser recuperar la democracia. Mi posición es que haya diálogo con mediadores y va a ser por tres cosas: por la vida, por la democracia y por la patria”.

Sobre una posible mediación de la Unión Europea, indicó que “lamentablemente algunos países de la Unión Europea tomaron una posición. No me gustó. Pero pese a esto, bienvenido, para nosotros el diálogo es importante. Y no solamente la Unión Europea, la Iglesia Católica y también las Naciones Unidas”.



Evo aseguró que detrás del golpe de Estado “hay intereses trasnacionales y especialmente de Estados Unidos. El primero en reconocer el golpe de estado ha sido Estados Unidos, y ahí se demuestra su participación. (Y cuando buscábamos salir del país) Estados Unidos llamó al canciller (boliviano) ofreciendo su avión. Me dijeron que me llevaban donde quisiera, pero me negué. Quién sabe dónde me hubieron llevado, a lo mejor a Guantánamo”.



UNA VIDA DE ASILADO

“Como asilado político no tengo que inmiscuirme en temas internos de México. Estoy muy agradecido con el presidente, el gobierno y el pueblo mexicano por haberme salvado la vida” expresó Morales.

Al preguntarle si teme aquí en México por su seguridad, Evo dijo que “siempre puede haber algunas amenazas y atentados. Sin embargo, tengo mucha confianza en Dios y en nuestra Madre Tierra”.

Luego de que el Alberto Fernández, presidente electo de Argentina, ofreciera a Evo asilo político, el expresidente boliviano dijo que “si me iría a Argentina estaría más cerca de Bolivia. No lo he pensado. Durante esta primera semana en México cuesta quedarse en la ciudad. (Antes) cada día estábamos en tres departamentos de Bolivia. Eso lo extraño. Extraño aprobar o inaugurar obras, a veces entrar en campos deportivos, jugar, bailar. Cuesta, pero entiendo perfectamente mi situación”.

Evo dijo que en México está solo, pero están “haciendo algunas gestiones para que mis hijos puedan viajar.