Al menos tres heridos deja explosión en planta química, en Texas

Una explosión que derivó en un intenso incendio se registró esta madrugada en la planta petroquímica de la ciudad Port Neches, Texas propiedad de la empresa TPC Group, dejando como saldo al menos tres personas heridas.

La empresa estadounidense TPC Group en Port Neches, que fabrica productos químicos y derivados del petróleo informó en un comunicado, que el personal que labora en la petroquímica está a salvo y que los que resultaron lesionados ya están siendo atendidos.

"Nuestro objetivo es proteger la seguridad de los socorristas y del público, y minimizar cualquier impacto en el medio ambiente", afirmó la empresa.

Doorbell video captured this morning's explosion at a plant in Port Neches. Three people were injured in the blast.



What we know: https://t.co/XTy9gwimgB pic.twitter.com/tC8EltMVO4 — KHOU 11 News Houston (@KHOU) November 27, 2019

Las autoridades emitieron una orden de evacuación obligatoria para cualquiera en un radio de media milla desde la planta de TPC, una distancia que podría ampliarse, según advirtieron los bomberos.

Usuarios en redes sociales han compartido fotos y vídeos del siniestro y comentaron que el impacto de la explosión fue tan fuerte que se sintió hasta la ciudad de Luisiana.

TPC EXPLOSION: Our view from 366 in Port Neches near Earle Street.https://t.co/xuZfnvS968 pic.twitter.com/elAy3pEWhu — KFDM News (@kfdmnews) November 27, 2019

Protección civil de la ciudad emitió una orden de evacuación obligatoria para cualquiera en un radio de media milla desde la planta de TPC, una distancia que podría ampliarse, según advirtieron los bomberos.