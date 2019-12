Tras seis meses protestas, miles de hongkoneses vuelven a salir a las calles

Decenas de miles de activistas prodemocracia de Hong Kong salieron este domingo a las calles de la ciudad para participar en una manifestación que coincide con los seis meses del inicio de estas protestas y en la que se ofrecerá a las autoridades una "última oportunidad" para responder a sus reivindicaciones.

La excolonia británica está sumida desde junio en su peor crisis desde su retrocesión a Pekín en 1997, con manifestaciones casi diarias para exigir reformas democráticas y una investigación imparcial de la actuación de la policía durante las protestas.

Foto: Reuters

Esta manifestación se celebra dos semanas después del triunfo de los candidatos prodemocracia en las elecciones locales del 24 de noviembre, una fecha en la que las autoridades aseguraron que una mayoría silenciosa de hongkoneses discreparía con los manifestantes, pero finalmente no fue así.

Este domingo, los manifestantes quieren dejar clara su ira hacia Pekín y hacia la jefa del ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, que se niegan a escuchar sus reivindicaciones pese al resultado claro de las elecciones locales.

"Última oportunidad"

"Da igual la manera en la que expresemos nuestras opiniones: manifestación pacífica, elecciones... El gobierno no quiere escuchar", lamentaba un manifestante de 50 años que dijo llamarse Wong. "Ellos solo obedecen las órdenes del partido comunista chino", dijo.

"Lo que ha sacudido esta sociedad durante estos meses no va a desaparecer mientras el gobierno se niegue a resolver esta injusticia sistemática", añadió Sirius Tam, de 21 años.

The difference between us Indians and the people of HongKong:

We are afraid of an oppressive regime, they are not. We wait for the politicians to oppose the oppression, they don’t.

We ignore students, they support. We are cowards, they are not

pic.twitter.com/44PtqE499Q — Ravi Nair (@t_d_h_nair) December 8, 2019 Wow. Hong Kong tonight. pic.twitter.com/EX6jSFlGpS — Imam of Peace (@Imamofpeace) December 8, 2019

La policía de Hong Kong autorizó esta manifestación, organizada por el Frente Cívico para los Derechos Humanos (CHRF) en toda la isla, algo que no ocurría desde mediados de agosto.

"Es la última oportunidad que el pueblo le da a Lam", declaró el viernes ante los periodistas Jimmy Sham, uno de los responsables del CHRF.

El CHRF, que defiende la no violencia, es el movimiento que organizó las grandes protestas de junio y julio.

Durante los últimos meses, las autoridades locales prohibieron las principales concentraciones, alegando que existía riesgo de violencia, aunque multitud de hongkoneses desafiaron el veto y siguieron tomando las calles.

La protesta de este domingo coincide con la víspera del aniversario de los seis meses de movilización, que empezó con una gran manifestación el 9 de junio contra un proyecto de ley para facilitar las extradiciones a China que finalmente fue retirado. Desde esa fecha, unas 6.000 personas han sido detenidas y cientos resultaron heridas, según la policía.

En los foros en línea que usan los manifestantes, han cundido los llamados para llevar a cabo un gran bloqueo de los transportes públicos el lunes, fecha exacta del aniversario, si las autoridades locales no atienden sus exigencias.

Ninguna señal de cambio

Pero nada hacía presagiar un cambio de actitud en la jefa del gobierno local. Desde las elecciones, Carrie Lam, cuya tasa de apoyo entre la población está en niveles históricamente bajos, no ha hecho ninguna concesión al bando prodemocracia.

La reputación de la policía también se vio fuertemente dañada.

Según un sondeo publicado el viernes por el Hong Kong Public Opinion Programme, que estudia la opinión pública desde hace años, las fuerzas de seguridad registraron una tasa de desaprobación récord. El 40% de las personas encuestadas le atribuyeron la nota más baja, es decir, cero.

En los últimos dos días, el nuevo jefe de la policía de la ciudad, Chris Tang, visitó Pekín y se reunió con personalidades del partido, cuyo jefe de seguridad pública, Zhao Zezhi, le transmitió su "más firme apoyo", según los comunicados oficiales.

Tang, que sigue la misma línea política que su predecesor, descartó el pedido de una investigación independiente y advirtió que la policía reprimiría cualquier acto violento en la manifestación de este domingo.

Poco antes del inicio de la protesta, la policía dijo que había confiscado armas (dos cuchillos y una pistola) y detenido a once personas en Hong Kong

"Pensamos que había un grupo que quería provocar el caos durante la protesta (...) y atacar a la policía", dijo a la prensa el comisario Lee Kwai-Wa, de la oficina de lucha contra el crimen organizado.