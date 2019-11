Muere Lewis, el koala que fue rescatado por una mujer de incendio en Australia

Pese a los esfuerzos realizados para salvar la vida de Lewis el koala, quien fue rescatado hace unos días por una mujer de un incendio en Australia, esta mañana se dio a conocer que el animalito falleció.

A través de redes sociales, el hospital en donde lo estaban atendiendo, "Koala Hospital Port Macquarie", detalló que tras evaluar sus heridas por quemaduras, se había tomado la decisión de ponerlo a dormir, pues en lugar de mejorar, el koala estaba empeorando.

"Hoy hemos tomado la decisión de poner a Lewis a dormir. Lo hemos puesto bajo anestesia general esta mañana para evaluar sus lesiones de quemaduras y cambiar las vendas. Recientemente hemos publicado que "las lesiones de las quemaduras pueden ser peores antes de mejorar".

Además, los médicos justificaron que esta decisión se tomó en beneficio del mamífero, pues el principal objetivo del hospital es el bienestar de Lewis.

"En el caso de Ellenborough Lewis, las quemaduras se han puesto peor, y lamentablemente no habría mejorado. El objetivo número uno del Hospital Koala es el bienestar animal, por lo que fue por esos motivos que se ha tomado esta decisión. Le damos las gracias por su continuo apoyo".

Previo a esta lamentable noticia, los especialistas anunciaron que al koala se le practicaría la eutanasia. "En este hospital no mantenemos a los koalas vivos sólo por salvar sus vidas si esto significa que van a vivir con dolor y molestias que sean demasiado difíciles de llevar".

Pero, ¿por qué la gente puso los ojos en Lewis?

En las últimas semanas, Australia se ha visto amenazado por incendios forestales que han causado daños a la flora y fauna del lugar.

Fundaciones y personas, que ven por la vida los animales, han puesto en ejecución diversas acciones para salvaguardar a los koalas, quienes se han visto más afectados por estos desastres naturales.

Sin embargo, el pasado 20 de noviembre todos en redes sociales se vieron conmovidos por un video e imágenes, en donde se puede apreciar cómo es que una mujer se habría quitado la blusa y corrió entre las llamas, para salvar a un koala, quien, entre quejidos del dolor, se encontraba mal herido arriba de un árbol.

Toni Doherty, nombre de la mujer que rescató a Lewis, lo cubrió con su blusa, lo abrazó, lo puso en un lugar fuera de peligro, comenzó a rociarle agua para apagar el fuego avivado en su cuerpo y así llevarlo al hospital, en donde inmediatamente fue atendido.

His fur is singed and his skin scorched, but Lewis the koala is alive and well thanks to Toni Doherty, who rescued the wailing marsupial from an Australian bushfire pic.twitter.com/nDj0wPtQ7y — Reuters (@Reuters) November 20, 2019

Crece apoyo a koalas, incluso "Oso" se une

Tras el heroico acto de Toni, que además, pudo mostrar el sufrimiento de estos marsupiales, la gente comenzó a mostrar más apoyo e interés en el tema, pues de un total de aproximadamente 500 koalas, al menos unos 350 animales de esta especie que habitaban en la Reserva Natural Lago Innes de Port Macquarie, murieron el pasado 10 de noviembre.

“Their fur is sort of sizzled like human hair when it's burnt.”



🐨 A hospital in Australia says up to 350 koalas are believed dead in wildfires at a New South Wales nature reserve #NSWbushfires #bushfires pic.twitter.com/jUtWwMiovH — Bloomberg TicToc (@TicToc) November 12, 2019

Pero la solidaridad no se vió sólo de parte de los humanos, ya que la noticia de que un perrito llamado Oso, dio la vuelta al mundo, pues también se encargaría de ayudar a las labores de rescate.

Oso es un perro, que cuando era cachorro fue abandonado; sin embargo la vida le tenía una tarea muy especial preparada: apoyar en el recate de animales heridos.

Foto: Reuters

Y ahora con los incendios en Australia, le sería designada una nueva misión: encontrar y salvar koalas.

"Este es el primer año que estamos involucrados en los incendios", dijo Romane Cristescu, su cuidadora y ecologista en la University of the Sunshine Coast, en entrevista para Reuters. "Es un poco más peligroso de lo que usualmente hacemos".destacó.