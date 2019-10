Tras rechazo, presidente turco sí se reunirá con Pence y Pompeo

El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, sí se reunirá mañana jueves con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, a pesar de que pocas horas antes había asegurado que no hablaría con ellos.



"Está fuera de toda discusión que vaya a reunirme con otros que no sean Pence y Pompeo", dijo Erdogan en declaraciones a periodistas publicadas en un tuit por el jefe del Directorio de Prensa turco, Fahrettin Altun.



Poco antes el presidente turco había afirmado que no iba a hablar con Pence ni Pompeo: "Hablaré cuando venga Trump".

Por lo que la Casa Blanca informó que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, viajaría a Ankara este miércoles pese al rechazo del presidente turco.

"El vicepresidente viaja hoy hacia Turquía", declaró Katie Waldman, portavoz de Pence, al ser consultada sobre un eventual cambio en la agenda.

El gobierno estadounidense había dicho el martes que esperaba que Pence se reuniera el jueves con Erdogan para buscar un "cese al fuego inmediato" en el norte de Siria, donde Ankara lanzó una ofensiva militar contra fuerzas kurdas.

Sin embargo, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, descartó la reunión con Mike Pence y con el secretario de Estado, Mike Pompeo, durante su visita a Ankara motivada por la operación militar turca en el norte de Siria.

Foto: AFP

"No me reuniré con ellos", dijo a la cadena de televisión Sky News. "Ellos se encontrarán con sus homólogos. Y yo hablaré con Trump, cuando venga", señaló.

No obstante, la Casa Blanca anunció el martes que Pence se entrevistaría con Erdogan el jueves durante su visita a Ankara, con el objetivo concreto de obtener un "alto el fuego inmediato" en el norte de Siria, donde Ankara lanzó una ofensiva militar contra las fuerzas kurdas de las YPG (Unidades de Protección Popular).

Ante los diputados de su partido, Erdogan, instado por los países occidentales a detener su ofensiva en Siria, excluyó toda negociación con las fuerzas kurdas y exigió que depusieran las armas y se retirasen de la frontera turca.