Bolsonaro llama "mocosa" a Greta Thunberg tras condenar asesinato de indígenas

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, trató este martes de "mocosa" a Greta Thunberg, después que la joven activista sueca condenara el asesinato de dos indígenas en la Amazonía.

"Greta ya dijo que los indígenas murieron porque estaban defendiendo el Amazonas", ironizó el presidente. "Es impresionante que la prensa le dé espacio a una mocosa como ella, una mocosa", agregó, al responder preguntas de periodistas cuando salía de su residencia oficial en Brasilia.

Thunberg, de 16 años, recibió la declaración del mandatario brasileño con humor: sustituyó la descripción de su perfil de Twitter por la palabra "Pirralha" ("mocosa" en portugués).

Foto: AFP

La activista sueca, que se ha convertido en un ícono de la juventud preocupada con el cambio climático, condenó el asesinato a tiros el pasado fin de semana de dos indígenas guajajara en el interior de Maranhao, noreste de Brasil.

"Los pueblos indígenas están literalmente siendo asesinados por intentar proteger la selva de la deforestación ilegal. Una y otra vez. Es vergonzoso que el mundo permanezca en silencio sobre esto", escribió en Twitter, donde tiene más de tres millones de seguidores.

Indigenous people are literally being murdered for trying to protect the forrest from illegal deforestation. Over and over again. It is shameful that the world remains silent about this. https://t.co/u1eLE8t0K4 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 8, 2019

El ataque, que está siendo investigado por las autoridades brasileñas, ocurrió menos de cuarenta días después del asesinato de otro líder indígena en la misma región.

Bolsonaro, que defiende la expansión de actividades agropecuarias y mineras en la selva tropical, afirmó este martes que "cualquier muerte preocupa" y que su gobierno es "contrario a la deforestación ilegal".

Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos acusan al presidente brasileño de promover políticas que debilitan la protección del medio ambiente y de los pueblos indígenas.