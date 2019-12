Detienen a Genaro García Luna en Texas

El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue arrestado en Grapevine, Texas, y acusado del presunto delito de corrupción en una Corte de Nueva York, de acuerdo con la periodista Ginger Thompson.

La reportera del New York Times informó a través de su cuenta de Twitter que el exfuncionario mexicano cuenta con cargos de corrupción, por haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa.

@ProPublica has learned that Mexico's former security minister, Genaro Garcia Luna, has been indicted on corruption charges in NY and arrested in Grapevine, Tx. Source says Garcia Luna had "all kinds of pictures with US officials in his unassuming one bedroom." — Ginger Thompson (@gingerthomp1) December 10, 2019

García Luna fue señalado durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, por haber recibido millonarios sobornos durante su gestión como Secretario de Seguridad Pública, en el sexenio de Felipe Calderón.

Jesús "Rey" Zambada, exsublíder del cártel de Sinaloa, dijo al jurado que pagó a García Luna en un restaurante a cambio de protección para el cártel.

La primera vez, García Luna era director de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República. En el segundo pago, en 2006, era secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón.

Asimismo declaró que el cártel de Sinaloa pagó "unos millones de dólares" en sobornos a Gabriel Regino, que fue asesor del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Jesús "Rey" Zambada, exsublíder del cártel de Sinaloa preso en Estados Unidos, dijo que el cártel pagó el soborno en 2005 a Regino, exsubsecretario de Seguridad Pública de Ciudad de México durante el mandato de López Obrador como alcalde, porque parecía que "iba a ser el próximo secretario de Seguridad y se le estaba pagando para nuestra protección".