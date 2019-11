Tiroteo en escuela de Santa Clarita, California, deja al menos cinco heridos

Un tiroteo en una escuela de Santa Clarita, California, se registró esta mañana en la escuela secundaria Saugus High School en Santa Clarita, California, dijo la oficina de alguaciles de Los Ángeles.

Al menos cinco personas resultaron heridas, luego de que una persona de rasgos asiáticos y vestido de negro abriera fuego en las instalaciones de la escuela.

This is still a very active situation. Reports of approximately 5 victims being treated. Parents, deputies are on scene everywhere protecting your children. — SCV Sheriff (@SCVSHERIFF) November 14, 2019

La Oficina del Sheriff de Santa Clarita Valley informó a través de Twitter y, antes de las 8:00 hora local, pidió a los ciudadanos evitar la zona de Saugus High School.

BREAKING: @NBCNews Special Report: Shooting at Saugus High School in Santa Clarita, California. https://t.co/v7qML5Xcah — NBC News (@NBCNews) November 14, 2019

Informaron que los estudiantes de la secundaria fueron evacuados y trasladados a Central Park, sitió que será usado como un punto de encuentro para sus familiares. Saugus está cerrada y también se ordenó el cierre de escuelas básicas en la zona.