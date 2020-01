Trump celebra aprobación para construir una de las secciones más grandes del muro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito "dio el visto bueno" para la construcción de una de las secciones más grandes del muro fronterizo al sur de su país.

Detalló que tras "revertir una decisión de un tribunal de primera instancia", les otorgó cuatro billones de dólares.

¡Todo el muro está en construcción o se está preparando para comenzar!





Breaking News: The Fifth Circuit Court of Appeals just reversed a lower court decision & gave us the go ahead to build one of the largest sections of the desperately needed Southern Border Wall, Four Billion Dollars. Entire Wall is under construction or getting ready to start! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2020

Cabe recordar que en septiembre del 2019, el Congreso de Estados Unidos aprobó por segunda vez una resolución conjunta del Senado y la Cámara Baja contra la emergencia nacional decretada por el presidente Donald Trump, para desviar fondos para la construcción de un muro en la frontera con México, aunque se espera que el mandatario vuelva a vetarla.

La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, votó a favor del texto legislativo contra la emergencia nacional, incluyendo a 11 legisladores republicanos y el independiente Justin Amash, que antes también era del bando conservador.

El año pasado, Trump pidió 5 mil 700 millones de dólares en fondos para levantar el muro, una de sus promesas estrella de su campaña electoral.

Foto: Ramón Hurtado | El Sol de Tijuana

Cuando el Congreso se negó, se produjo un enfrentamiento entre los legisladores y la Casa Blanca que provocó un cierre parcial de la Administración de un mes que terminó cuando el presidente aceptó mil 370 millones de dólares para la protección fronteriza.

Tras ese episodio, Trump firmó el 15 de febrero del 2019 una declaración de emergencia nacional, una medida extraordinaria que permite a los presidentes acceder temporalmente a una potestad especial para hacer frente a una crisis.

|| Con información de EFE ||