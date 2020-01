Trump ataca a Bolton por libro que podría perjudicarlo en juicio político

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incrementó el miércoles sus ataques contra su ex asesor de seguridad nacional John Bolton, cuyo próximo libro podría perjudicar la defensa del mandatario en el juicio político que enfrenta.

Según trascendidos de prensa, el libro de Bolton dice que el presidente quería congelar la ayuda militar a Ucrania hasta que Kiev abriera una investigación sobre Joe Biden, el demócrata que podría disputarle la reelección a Trump en noviembre.

Los demócratas quieren que Bolton testifique en el juicio que se desarrolla en el Senado contra Trump, por los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso, y hay crecientes indicios de que suficientes senadores republicanos podrían apoyar este pedido.

En un tuit en la madrugada, Trump atacó nuevamente a Bolton, a quien despidió en septiembre, diciendo que el ex asesor le "rogó" tener ese trabajo pero había mostrado "muchos más errores de juicio" para llevarlo a cabo.

"Fue despedido porque, francamente, si lo escuchara, ya estaríamos en la Sexta Guerra Mundial, y sale y INMEDIATAMENTE escribe un libro desagradable y falso. Todo clasificado de Seguridad Nacional", tuiteó el mandatario, desestimando lo que Bolton tenga para contar.

....many more mistakes of judgement, gets fired because frankly, if I listened to him, we would be in World War Six by now, and goes out and IMMEDIATELY writes a nasty & untrue book. All Classified National Security. Who would do this? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2020

Citar a declarar a Bolton, y potencialmente a otros testigos, podría prolongar el juicio político de Trump y los esfuerzos de la Casa Blanca para concluir los procedimientos esta semana con la absolución del presidente.

La acusación de que se retuvieron fondos de Ucrania para los fines políticos de Trump es el núcleo de la acusación de la Cámara de Representantes controlada por la oposición demócrata.

Cuatro republicanos tendrían que unirse a los demócratas en el Senado, donde los republicanos tienen una ventaja de 53-47, para permitir el testimonio de Bolton y otros.

El exjefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump, el general retirado John Kelly, arrojó el martes más dudas sobre la conducta de Trump.

"Si John Bolton dice eso en el libro, le creo a John Bolton", dijo en Florida.