Matan a hombre que apuñaló a varias personas en acto terrorista en Londres

La policía británica abatió este domingo a un hombre en el barrio londinense de Streatham, después de que al menos dos personas fueran apuñaladas en un supuesto acto "terrorista", informó el cuerpo de seguridad.

La policía confirmó poco después de los hechos que el hombre murió, mientras un testigo apuntó que vio a un hombre "con un machete y bombonas plateadas en el pecho".

Actualización: Video de la escena en Londres donde la policía disparó y mató a un hombre después de un apuñalamiento. #Streatham #London #Shooting #londres #terrorism pic.twitter.com/aGW9MfNfl9 — Hector Sandoval (@hectorsandoval0) February 2, 2020

"Podemos confirmar que el hombre al que la policía disparó alrededor de las 02H00 PM hoy en #Streatham High Road fue declarado muerto", señaló en Twitter la policía londinense.

"Se están examinando las circunstancias, el incidente fue declarado terrorista", tuiteó el cuerpo armado.

"Estimamos que hubo dos heridos. Esperamos noticias sobre su estado", señaló la misma fuente en otro tuit.

Gulled Bulhan, un estudiante de 19 años, declaró a la agencia británica Press Association que vio lo sucedido.

"Vi a un hombre con un machete y bombonas plateadas en el pecho siendo perseguido por lo que, entiendo yo, era un oficial de policía encubierto, pues iban vestidos de paisano", dijo.

"Entonces dispararon contra el hombre. Cro que escuché tres disparos, pero no puedo recordarlo bien", agregó.

Bulhan explicó que decidió refugiarse en una biblioteca, y que otros peatones se metieron en comercios cercanos.

La policía instó a los ciudadanos a evitar acercarse a la zona de los hechos, mientras los servicios de emergencia intervenían para atender a los heridos.

Looks like this was another terror attack in London. Armed officers run away from the attacker after he was shot dead because he had a device strapped to him.



Im sick of this. Time to move out of London.#streatham pic.twitter.com/OHEcez3G7z — Mark (@markantro) February 2, 2020

El servicio de ambulancias de Londres indicó que se desplegaron "varios medios" en la High Road de Streatham, un barrio eminentemente residencial, donde ocurrieron los hechos.

Unos videos publicados en redes sociales que no pudieron ser verificados presentaban supuestas imágenes del incidente, en las que se ve a agentes de policía rodeando a un hombre que yace en el suelo en Streatham High Road. Los policías lo apartan de allí y piden a los mirones que se retiren de la escena, mientras varios vehículos de emergencia llegan al lugar.

El Reino Unido se ha visto sacudido por varios ataques en los últimos años. El más reciente de ellos ocurrió el 29 de noviembre de 2019, cuando Usman Khan, un yihadista condenado, fue abatido por la policía en el Puente de Londres.