[Video] Trump acusa a Trudeau de tener "dos caras" por burlase de él

Donald Trump acusó el miércoles al primer ministro canadiense Justin Trudeau de tener "dos caras", tras ser descubierto por las cámaras de televisión aparentemente riéndose del presidente estadounidense junto a otros líderes durante una recepción al margen de la cumbre de la OTAN.

Aunque "es un tipo muy simpático", Trudeau "tiene dos caras", afirmó Trump a los periodistas en la cumbre, al término de la cual dijo que volvería "directamente" a Washington, anulando su última comparecencia ante los medios. "Creo que hemos dado ya muchas ruedas de prensa" en los últimos dos días, afirmó.