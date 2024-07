Avión cazahuracanes graba al huracán Beryl por dentro: así se ve en video y fotos

El huracán Beryl comienza a mostrar su poderío al verse la destrucción que ha dejado tras su paso por países del Caribe Oriental.

La comunidad científica se encuentra sorprendida y preocupada por la rapidez en su formación y para alcanzar la mayor potencia que puede tener un ciclón, la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson., aunque en la tarde del martes degradó a 4.

Beryl sorprendió así a los pequeños archipiélagos del Caribe Oriental con su rápida formación y capacidad de ganar potencia, que según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) es un "alarmante precedente".

La agencia meteorológica de la ONU subrayó que desde que se tiene registro, nunca se había formado a estas alturas del año un huracán de máxima intensidad en el Atlántico.

Ante la magnitud del fenómeno meteorológico, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos busca realizar una investigación sobre el comportamiento de Beryl, por lo que envió dos aviones cazahuracanes para que adentraran en él y el resultado son videos e imágenes impresionantes.

El primer avión cazahuracanes llamado “Kermit”, un N42RF, logró llegar al ojo del huracán Beryl y grabó el momento que la NOAA compartió al mundo.

Mientras en “Miss Piggy”, un avión Lockheed WP-3D Orion, el comandante Kevin Doremus capturó imágenes de cómo se ve el interior del huracán.

Foto: @NOAA_HurrHunter

Foto: @NOAA_HurrHunter

Regularmente NOAA envía estas aeronaves con el fin de recopilar datos para el pronóstico y la investigación de los huracanes.

A estos impresionantes videos y fotos se suma el que también dio a conocer la NASA sobre cómo se ve desde el espacio al meteoro.

Este año el Atlántico tendrá una temporada de huracanes muy por encima del promedio, con la posibilidad de hasta 13 huracanes, de los cuales hasta siete pueden ser de categoría mayor, según NOAA.

El pronóstico refleja que este año se podrán formar un total de entre 17 y 25 tormentas, es decir, con vientos máximos sostenidos por encima de los 62 kilómetros por hora.