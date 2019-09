Un detenido y seis heridos por apuñalamiento en Tallahassee, Florida

En medio de varias ceremonias para recordar a los miles de muertos por el atentado en las Torres Gemelas, se reportaron al menos seis heridos con un arma punzocortante en Tallahassee, Florida.

De acuerdo a los primeros informes los hechos ocurrieron poco después de las 8:30 hora local, cuando varias personas fueron apuñaladas a las afueras de Dyke Industries.

TPD Investigates Stabbing on Maryland Circle https://t.co/L877RQBaF2 via @Nextdoor pic.twitter.com/S9wyFFKlOE — Tallahassee Police (@TallyPD) 11 de septiembre de 2019

La Policía informó que se detuvo a una persona, quien se presume trabajaba en la empresa y había sido despedido.

Al lugar llegaron elementos del cuerpo de emergencias para brindar atención médica a los lesionados, que fueron trasladados al Tallahassee Memorial Healthcare.

Hasta este momento se desconoce el estado de salud de los heridos, así como la identidad del agresor.